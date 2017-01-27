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Sitka’s docks will look a bit different this summer. The US Coast Guard Cutter Maple will sail south for maintenance and then be reassigned a new homeport in the spring, leaving Sitka without a large Coast Guard vessel for at least six months. Listen now

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This week we're hearing from Jannelle Trowbridge from Nome. Trowbridge is a UAA student and Arctic Youth Ambassador who almost a decade ago sailed up to Alaska with her family from Michigan. Listen now
ASD, Anchorage School District

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As the legislature tries to develop a viable solution to Alaska's budget woes, school districts are exploring options to deal with flat state funding anticipated during the next fiscal year.
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This Week's Programs

ARCTIC ENTRIES: Ole Fair
ARCTIC ENTRIES: Chrissy Sloan
ARCTIC ENTRIES: Juan Martinez-Paredes
ARCTIC ENTRIES: Laura Lundell
ARCTIC ENTRIES: Eric Rodgers
ARCTIC ENTRIES: Wendy Smith-Wood
ARCTIC ENTRIES: Nyachan Chuar
ARCTIC ENTRIES: Teresa Gray
ARCTIC ENTRIES: Katy Laurance
ARCTIC ENTRIES: Britteny Howell
ARCTIC ENTRIES: J.C. Croft
ARCTIC ENTRIES: Helen Nienhueser
ARCTIC ENTRIES: Amy Knapp Pettit
ARCTIC ENTRIES: Jonathan Bressler
ARCTIC ENTRIES: Rafi Bildner
ARCTIC ENTRIES: Kent Haina
INDIE ALASKA: I Am A Chocolatier
ARCTIC ENTRIES: Nicky Kelly Stuemke
ARCTIC ENTRIES: Jennifer Loofbourrow
ARCTIC ENTRIES: Jeff Landfield
ARCTIC ENTRIES: Trevor Millar
ARCTIC ENTRIES: Marcia Wakefield
INDIE ALASKA: 111 Day Trek to Found a Field School
ARCTIC ENTRIES: Pat Lampi
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