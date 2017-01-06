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The National Weather Service has Juneau under a high wind warning, with gusts expected up to 80 mph through Sunday afternoon. Listen now

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You could consider it a zoning decision of landscape proportions: The U.S. Bureau of Land Management completed a planning document for Alaska’s Eastern Interior. The most contentious part of the plan is the Forty Mile Mining District, which includes the towns of Eagle and Chicken. Listen now

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This week we're hearing from Jack Bennett from Homer. Bennett is an industrial hemp advocate looking to establish more hemp homes throughout rural Alaska. Listen now
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This Week's Programs

ARCTIC ENTRIES: Wendy Smith-Wood
ARCTIC ENTRIES: Nyachan Chuar
ARCTIC ENTRIES: Teresa Gray
ARCTIC ENTRIES: Katy Laurance
ARCTIC ENTRIES: Britteny Howell
ARCTIC ENTRIES: J.C. Croft
ARCTIC ENTRIES: Helen Nienhueser
ARCTIC ENTRIES: Amy Knapp Pettit
ARCTIC ENTRIES: Jonathan Bressler
ARCTIC ENTRIES: Rafi Bildner
ARCTIC ENTRIES: Kent Haina
INDIE ALASKA: I Am A Chocolatier
ARCTIC ENTRIES: Nicky Kelly Stuemke
ARCTIC ENTRIES: Jennifer Loofbourrow
ARCTIC ENTRIES: Jeff Landfield
ARCTIC ENTRIES: Trevor Millar
ARCTIC ENTRIES: Marcia Wakefield
INDIE ALASKA: 111 Day Trek to Found a Field School
ARCTIC ENTRIES: Pat Lampi
ARCTIC ENTRIES: Nick McMillan
ARCTIC ENTRIES: Christy Morgan
INDIE ALASKA: I Am The Shrimp Whisperer
INDIE ALASKA: We Are Marine Acousticians in Glacier Bay
INDIE ALASKA: Life at a Remote Research Camp
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