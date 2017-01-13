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The Alaska Board of Game reauthorized a proposal to reduce the Kenai Peninsula wolf population on Jan. 9. It aims to increase the region’s annual moose harvest by reducing the number of predators. Listen now

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This week on 49 Voices, we're doing something a little different. John Borg was the mayor and postmaster of Eagle, Alaska, in 1976 when author John McPhee came through to research for his best-selling book Coming into the Country. For 40 years now, readers come into Eagle every summer asking about the characters they met in the book. John Borg shared his thoughts with Alaska’s Energy Desk about what it’s like to host these literary tourists. Listen now

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A Southeast lawmaker introduced a bill this week to help Alaska Marine Highway ferries meet state pollution-control rules. It would also exempt new ships from a law requiring a percent of construction spending go toward art. Listen now
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This Week's Programs

ARCTIC ENTRIES: Laura Lundell
ARCTIC ENTRIES: Eric Rodgers
ARCTIC ENTRIES: Wendy Smith-Wood
ARCTIC ENTRIES: Nyachan Chuar
ARCTIC ENTRIES: Teresa Gray
ARCTIC ENTRIES: Katy Laurance
ARCTIC ENTRIES: Britteny Howell
ARCTIC ENTRIES: J.C. Croft
ARCTIC ENTRIES: Helen Nienhueser
ARCTIC ENTRIES: Amy Knapp Pettit
ARCTIC ENTRIES: Jonathan Bressler
ARCTIC ENTRIES: Rafi Bildner
ARCTIC ENTRIES: Kent Haina
INDIE ALASKA: I Am A Chocolatier
ARCTIC ENTRIES: Nicky Kelly Stuemke
ARCTIC ENTRIES: Jennifer Loofbourrow
ARCTIC ENTRIES: Jeff Landfield
ARCTIC ENTRIES: Trevor Millar
ARCTIC ENTRIES: Marcia Wakefield
INDIE ALASKA: 111 Day Trek to Found a Field School
ARCTIC ENTRIES: Pat Lampi
ARCTIC ENTRIES: Nick McMillan
ARCTIC ENTRIES: Christy Morgan
INDIE ALASKA: I Am The Shrimp Whisperer
INDIE ALASKA: We Are Marine Acousticians in Glacier Bay
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