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Village grieving loss of Alex Nielsen, 17, who was killed after ATV struck a snow bank on Iliamna Lake. In a tragic coincidence, his father Niel was killed 11 years ago on the same day, January 19, 2006, in an ATV accident outside of Kokhanok. Listen now

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This week we're hearing from John Parsi in Anchorage. Parsi is an attorney and also moonlights as a member of various comedy troupes. Listen now

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Would you eat salmon flavored ice cream or use salmon oil on your dog? A Southeast-based seafood competition aims to find out what innovations the Alaska seafood industry has when it comes to value-added products. Listen now
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This Week's Programs

ARCTIC ENTRIES: Chrissy Sloan
ARCTIC ENTRIES: Juan Martinez-Paredes
ARCTIC ENTRIES: Laura Lundell
ARCTIC ENTRIES: Eric Rodgers
ARCTIC ENTRIES: Wendy Smith-Wood
ARCTIC ENTRIES: Nyachan Chuar
ARCTIC ENTRIES: Teresa Gray
ARCTIC ENTRIES: Katy Laurance
ARCTIC ENTRIES: Britteny Howell
ARCTIC ENTRIES: J.C. Croft
ARCTIC ENTRIES: Helen Nienhueser
ARCTIC ENTRIES: Amy Knapp Pettit
ARCTIC ENTRIES: Jonathan Bressler
ARCTIC ENTRIES: Rafi Bildner
ARCTIC ENTRIES: Kent Haina
INDIE ALASKA: I Am A Chocolatier
ARCTIC ENTRIES: Nicky Kelly Stuemke
ARCTIC ENTRIES: Jennifer Loofbourrow
ARCTIC ENTRIES: Jeff Landfield
ARCTIC ENTRIES: Trevor Millar
ARCTIC ENTRIES: Marcia Wakefield
INDIE ALASKA: 111 Day Trek to Found a Field School
ARCTIC ENTRIES: Pat Lampi
ARCTIC ENTRIES: Nick McMillan
ARCTIC ENTRIES: Christy Morgan
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