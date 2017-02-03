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This week we’re hearing from Lawrence Bahovec in Wrangell. Bahovec has lived all over Southeast Alaska since he was a baby and recently celebrated his 100th birthday on January 4.

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City leaders say state budget cuts have left a snowy, icy mess that may require rethinking a decades-old arrangement. Listen now

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President Trump's executive order that temporarily suspends refugee resettlement is having impacts in Alaska, where about 140 people are resettled every year. One refugee, an artist from Iraq, is working to help the community learn more about the new arrivals and what the executive order means to our community through a temporary art show. Listen now
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This Week's Programs

ARCTIC ENTRIES: Oscar Avellaneda-Cruz
ARCTIC ENTRIES: Ole Fair
ARCTIC ENTRIES: Chrissy Sloan
ARCTIC ENTRIES: Juan Martinez-Paredes
ARCTIC ENTRIES: Laura Lundell
ARCTIC ENTRIES: Eric Rodgers
ARCTIC ENTRIES: Wendy Smith-Wood
ARCTIC ENTRIES: Nyachan Chuar
ARCTIC ENTRIES: Teresa Gray
ARCTIC ENTRIES: Katy Laurance
ARCTIC ENTRIES: Britteny Howell
ARCTIC ENTRIES: J.C. Croft
ARCTIC ENTRIES: Helen Nienhueser
ARCTIC ENTRIES: Amy Knapp Pettit
ARCTIC ENTRIES: Jonathan Bressler
ARCTIC ENTRIES: Rafi Bildner
ARCTIC ENTRIES: Kent Haina
INDIE ALASKA: I Am A Chocolatier
ARCTIC ENTRIES: Nicky Kelly Stuemke
ARCTIC ENTRIES: Jennifer Loofbourrow
ARCTIC ENTRIES: Jeff Landfield
ARCTIC ENTRIES: Trevor Millar
ARCTIC ENTRIES: Marcia Wakefield
INDIE ALASKA: 111 Day Trek to Found a Field School
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