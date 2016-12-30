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Recurring structural problems at Port Mackenzie's barge dock are adding costs to the Mat-Su Borough's already tight budget. Port officials are puzzled as to the cause of the damage, which seems to be located in a specific area, while a series of repair jobs so far have done nothing to solve the problem. Listen Now

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A decline in the numbers of mature razor clams the past several years has prompted the state Fish and Game department to curtail clamming on East Cook Inlet beaches for the foreseeable future. Listen Now

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Seismic unrest continues at Bogoslof volcano. Scientists are watching the eruption around the clock -- even though monitoring stations are far from the site. Listen Now
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This Week's Programs

ARCTIC ENTRIES: Teresa Gray
ARCTIC ENTRIES: Katy Laurance
ARCTIC ENTRIES: Britteny Howell
ARCTIC ENTRIES: J.C. Croft
ARCTIC ENTRIES: Helen Nienhueser
ARCTIC ENTRIES: Amy Knapp Pettit
ARCTIC ENTRIES: Jonathan Bressler
ARCTIC ENTRIES: Rafi Bildner
ARCTIC ENTRIES: Kent Haina
INDIE ALASKA: I Am A Chocolatier
ARCTIC ENTRIES: Nicky Kelly Stuemke
ARCTIC ENTRIES: Jennifer Loofbourrow
ARCTIC ENTRIES: Jeff Landfield
ARCTIC ENTRIES: Trevor Millar
ARCTIC ENTRIES: Marcia Wakefield
INDIE ALASKA: 111 Day Trek to Found a Field School
ARCTIC ENTRIES: Pat Lampi
ARCTIC ENTRIES: Nick McMillan
ARCTIC ENTRIES: Christy Morgan
INDIE ALASKA: I Am The Shrimp Whisperer
INDIE ALASKA: We Are Marine Acousticians in Glacier Bay
INDIE ALASKA: Life at a Remote Research Camp
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