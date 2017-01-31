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Gov. Bill Walker criticized President Donald Trump’s order that halted immigration from seven heavily Muslim countries, indefinitely banned Syrian refugees and temporarily banned all other refugees. Listen now

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Instead of harvesting their forests for timber, the Chugach Alaska Corporation is selling an innovative new forest product: the carbon stored in the trees. Listen now

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A $54 million project to add a pair of floating cruise ship berths to Juneau’s downtown waterfront is within months of completion. The project will expand the port’s capacity to accommodate larger vessels. That’s because cruise ships in Alaska are getting bigger. Listen now
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This Week's Programs

ARCTIC ENTRIES: Ole Fair
ARCTIC ENTRIES: Chrissy Sloan
ARCTIC ENTRIES: Juan Martinez-Paredes
ARCTIC ENTRIES: Laura Lundell
ARCTIC ENTRIES: Eric Rodgers
ARCTIC ENTRIES: Wendy Smith-Wood
ARCTIC ENTRIES: Nyachan Chuar
ARCTIC ENTRIES: Teresa Gray
ARCTIC ENTRIES: Katy Laurance
ARCTIC ENTRIES: Britteny Howell
ARCTIC ENTRIES: J.C. Croft
ARCTIC ENTRIES: Helen Nienhueser
ARCTIC ENTRIES: Amy Knapp Pettit
ARCTIC ENTRIES: Jonathan Bressler
ARCTIC ENTRIES: Rafi Bildner
ARCTIC ENTRIES: Kent Haina
INDIE ALASKA: I Am A Chocolatier
ARCTIC ENTRIES: Nicky Kelly Stuemke
ARCTIC ENTRIES: Jennifer Loofbourrow
ARCTIC ENTRIES: Jeff Landfield
ARCTIC ENTRIES: Trevor Millar
ARCTIC ENTRIES: Marcia Wakefield
INDIE ALASKA: 111 Day Trek to Found a Field School
ARCTIC ENTRIES: Pat Lampi
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