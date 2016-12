Night Music: December 17, 2016

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unkown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

God Rest Ye Merry Gentlemen

Marian McPartland

An NPR Jazz Christmas

NPR JACD 0005

2:41

Jingle Bells

Marian McPartland

An NPR Jazz Christmas

NPR JA CD 0005

5:50

Christmas Waltz

Oscar Peterson

An Oscar Peterson Christmas

TELARC CD-83372

6:50

Have Yourself a Merry Little Christmas

Oscar Peterson

An Oscar Peterson Christmas

TELARC CD-83372

3:55

Sleigh Ride

Plas Johnson

Christmas in Hollywood

Carell CM104-CD

4:15

What are you doing New Years Eve?

Plas Johnson

Christmas in Hollywood

Carell CM104-CD

4:07

Santa’s Second Line

New Birth Brass Band

A New Orleans Christmas

NYNO 9608-2

4:13

Merry Christmas, Baby

Grace Darling

A New Orleans Christmas

NYNO 9608-2

4:57

Silver Bells

Kevin Eubanks

A GRP Christmas Collection

GRD-9574

3:31

Some Children See Him

Dave Crusin

A GRP Christmas Collection

GRD-9574

5:35

Angels in the Snow

Eric Reed

MoJazz Christmas Album

MoJazz 314530353-2

4:35

9:00 – 10:00

Walking in a Winter Wonderland

Wayne Johnson Trio

MoJazz Christmas Album

MoJazz 314530353-2

5:44

Here Goes

Deanna Storey

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

3:19

I Don’t Trust My Emotions

Lizabeth Flood

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

3:11

Isabel’s Christmas Song

Tony Gil

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

2:54

A Place to Go

WPG Trio / Porecki

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

4:54

Boog-it

Chris Calloway

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

2:49

Good Times

Howard Fishman Quartet

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

2:03

Route 66

Julie Hall / Troup

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

3:05

What is This Other?

ShaRie MaRie

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

3:28

What if I Told You

Uptown Vocal Jazz Quartet

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

2:22

Utsuriga Ya

Akiko Kurita

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 1

Oasis Manufacturing

2:03

Holiday Homecoming Medley

I’ll Be Home For Christmas

There’s No Place Like Home for the Holidays

We Need a Little Christmas

Saxophone Sinphonia

Open Loop 033

7:10

The Christmas Song

Norman Brown

MoJazz Christmas Album

MoJazz 314530353-2

4:29

This Christmas

Frank McComb

MoJazz Christmas Album

MoJazz 314530353-2

4:14

Silent Night

Ronee Martin

MoJazz Christmas Album

MoJazz 314530353-2

3:08