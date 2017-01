Traveling Music 1-15-17

Traveling Music

Shonti Elder

1-15-17

Format:

Song Title

Artist / Composer

CD Title

Label

Duration

Another Man Done Gone

The Giddens Sisters / Traditional

I Know I’ve Been Changed

www.musicmaker.org

2:29

Sisters Are Doing it for Themselves

Maura O’Connell & The Duhks, with Tim O’Brien and John Doyle / Lennox, Stewart

Wells for Zoe

Compass Records

4:38

Lies

Stan Rogers / Stan Rogers

Home in Halifax

Fogarty’s Cove

5:40

Don’t Leave Your Little Girl All Alone

Laurie Lewis & Kathy Kallick / Kathy Kallick

Together

Rounder

3:52

I’ve Got A Feeling

Tim May / Tim May, Gretchen Priest-May

Find My Way Back

FGM Records

4:17

Glory (Cherokee Trail, Glory in the Meeting House) instrumentals

Mean Lids / John Hermann, Traditional

Kalyx

meanlids.com

3:50

Do You Remember Me?

The Giddens Sisters / L. Dossett

I Know I’ve Been Changed

www.musicmaker.org

3:12

Muddy Water

Heidi Talbot / Boo Hewerdine

Wells for Zoe

Compass Records

4:13

Don’t Treat Me Too Nice

The Carper Family / Beth Chrisman

Back When

carperfamilyband@gmail.com

3:37

Just Like Rain

Laurie Lewis & Kathy Kallick / Kathy Kallick

Together

Rounder

2:15

Field Behind the Plow

Stan Rogers / Stan Rogers

Home in Halifax

Fogarty’s Cove

4:26

Adrienne’s Waltz (instrumental)

Mean Lids / Miriam Larson

Kalyx

meanlids.com

3:21

Miss Nari (instrumental) / Find My Way Back

Tim May / Tim May, Gretchen Priest-May

Find My Way Back

FGM Records

3:59