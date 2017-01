Night Music: January 29, 2017

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unkown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Watermelon Man

Erroll Garner / Hancock

Now Playing

TELARC CD-83378

4:14

Up in Erroll’s Room

Erroll Garner

Now Playing

TELARC CD-83378

5:23

Stella By Starlight

Stan Getz / Washington

Legend of the Seven Dreams

anniversary

12:33

What is this Thing Called Love

Stan Getz / Porter

Legend of the Seven Dreams

anniversary

9:43

Twice Struck

Vance Gilbert

Shaking off Gravity

PHILO CD PH 1213

4:47

Watching a Good Thing Burn

Vance Gilbert

Shaking off Gravity

PHILO CD PH 1213

3:09

Willow Weep For Me

Larry Goldings / Ronell

Whatever it Takes

Warner 9 45996-2

6:14

Boogie On Reggae Woman

Larry Goldings / Wonder

Whatever it Takes

Warner 9 45996-2

7:43

9:00 – 10:00

Let’s Play Two

The Free Bridge Quintet / Decker

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

7:01

Russian Peasant

Alan Pasqua / Feigenbaum

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

5:19

Union Blues

Peter Fraize Trio

Oasis Jazz Vol. 3 Disk

Oasis Manufacturing

6:15

Florida Keys

Richie Cole

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

5:56

Once I Loved

The Maureen Rorex Trio / Jobim

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

5:07

Chunky

Penguin Jazz Quartet / Das

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

4:56

Milkman

Ed Anders Quartet / Boehm

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

5:45

Standby

Jon Gagan Quartet

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

5:25

Metro

Cal State Hayward Jazz Ensemble

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

5:05

Anywhere

Aaron Siegel’s Block

Oasis Jazz Vol. 3 Disk 2

Oasis Manufacturing

3:05