Traveling Music 2-5-17

Traveling Music

Shonti Elder

2-5-17

Upcoming Concerts:

Willie Nile Sat. Feb. 11, 7:30 PM, Tap Root, Anchorage

Sun. Feb. 12, 6 PM, Vagabond Blues in Palmer

Peter Mulvey, with guest Heather Maloney, Sat. Feb. 25, 7:30 Tap Root

Sun. Feb. 26, 6 PM, Vagabond Blues

Format:

Song Title

Artist / Composer

CD Title

Label

Duration

Thirsty in the Rain

Peter Rowan / Peter Rowan

The Walls of Time

Sugar Hill

3:04

No Place Like Home

Willie Nile / Willie Nile

American Ride

River House Records

3:22

Trempealeau

Peter Mulvey / Peter Mulvey

Silver Ladder

www.signaturesounds.com

3:15

If I Ever See The Light

Willie Nile / Willie Nile

American Ride

River House Records

3:06

Involuntary

Heather Maloney / Heather Maloney

Making Me Break

Signature Sounds

3:42

Walls of Time

Peter Rowan / Peter Rowan, Bill Monroe

The Walls of Time

Sugar Hill

4:27

Dandelion

Heather Maloney / Heather Maloney

Making Me Break

Signature Sounds

3:42

All On A Rising Day

Peter Rowan / Peter Rowan

All on a Rising Day

Sugar Hill

3:46

Remember The Milkman?

Peter Mulvey / PM and Matt Lorenz

Silver Ladder

www.signaturesounds.com

2:47

Eighteen Fifty-Five

Heather Maloney / Heather Maloney

Making Me Break

Signature Sounds

4:22

American Ride

Willie Nile / Willie Nile

American Ride

River House Records

4:51

Midnight Highway

Peter Rowan / Peter Rowan, G. Nicholson

All on a Rising Day

Sugar Hill

2:56

Making Me Break

Heather Maloney / Heather Maloney

Making Me Break

Signature Sounds

2:58

Dust Bowl Children

Peter Rowan / Peter Rowan

Dust Bowl Children

Sugar Hill

3:50

She’s Got My Heart

Willie Nile / Willie Nile

American Ride

River House Records

3:08

Wings of Horses

Peter Rowan / Peter Rowan

Dust Bowl Children

Sugar Hill

1:30