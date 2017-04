Night Music: April 8, 2017

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unkown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

All One

Christian Fabian

Keys in Ascension

CAP 1017

5:27

On the Sunny Side of the Street

Christian Fabian / Hugh

Keys in Ascension

CAP 1017

5:45

Fascinating Rhythm

Tamuz Nissm / Gershwin

Liquid Melodies

unknown

3:50

Lonely City

Tamuz Nissm

Liquid Melodies

unknown

4:11

Little Jazz

Jon Faddis / Eldridge

Legacy

Concord CCD 4291

5:37

Night in Tunisia

Jon Faddis / Gillespie

Legacy

Concord CCD 4291

6:02

I’ll Remember April

Falconaires / Raye

Jazz From The Rockies

US Air Force

3:27

Wind Beneath My Wings

Falconaires \ Henley

Jazz From The Rockies

US Air Force

5:56

Braziliana

Manfredo Fest / Meinhor

Braziliana

dmp CD-459

9:00

9:00 – 10:00

Going Home

Matt Aune

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

3:05

Sensibilidade

Georgia Barretto

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

4:49

Bolero Noir

Bossa Deep Groove / Spitzer

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

4:12

Triste

Alison Dance / Jobim

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

4:16

Volare

Rose Bonanza / Parrish

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

3:41

You’re Crying

Lisa Mascatiello / Feather, Jones

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

3:45

Love is here to Stay

Debra Wagoner / Gershwin

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

3:09

For Heaven’s Sake

June Bisantz-Evans / Meyer

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

4:22

Crazy Over You

The Blue Notes / Cary

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

3:42

Ghosts

The Abigail Payne Band

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

2:19

I Fall in Love With You Ev’ryday

Heart to Heart / Slept

Oasis Jazz Vol. VI Disk 1

Oasis Manufacturing

1:32

I’m Satisfied

The Dennis Peters Band

Oasis Jazz Vol. VI Disk 2

Oasis Manufacturing

3:19

Canal Street Blues

The Salty Dogs Jazz Band

Oasis Jazz Vol. VI Disk 2

Oasis Manufacturing

3:53

Goin’ Home

Donny Draher

Oasis Jazz Vol. VI Disk 2

Oasis Manufacturing

2:59