Night Music; April 22, 2017

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unkown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Slightly in the Tradition

The Jazz Project

Fangs

JP-1504

5:57

Fangs

The Jazz Project

Fangs

JP-1504

7:49

Violets for Tuesday

Dan Faulk

Songbook

UFP012

7:57

Hopscotch

Dan Faulk

Songbook

UFP012

5:15

You Dot It

Brandon Fields / Finnerty

Other Places

NOVA 9025-2

4:03

Other Places

Brandon Fields

Other Places

NOVA 9025-2

7:12

A Foggy Day

Ella Fitzgerald / Gershwin

Nice Work If You Can Get It

PACD-2312-140-2

6:09

Nice Work If You Can Get It

Ella Fitzgerald / Gershwin

Nice Work If You Can Get It

PACD-2312-140-2

5:13

9:00 – 10:00

Dandy D.Z.

Safe Sax Jazz Quintet

Oasis Jazz Mixer, I Disk 1

Oasis Manufacturing

5:48

Gone Too Far

Sam Milner

Oasis Jazz Mixer, I Disk 1

Oasis Manufacturing

4:30

No Time Like the Present

The Richard Walton Group

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

4:29

You Do Something For Me

Shelly Cullin

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

4:29

Warm Woman Blues

Bob Fields Jazz Septet

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

4:52

Hitchhiking

Elisabeth Blin

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

5:13

For You

Vincent Franco

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

2:12

Warm All Over

Sally Martin / Loesser

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

2:45

Luna

Frank Aon

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

3:23

Above The Clouds

Lisa Addeo

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

3:50

Bourbon Street Parade

Will Pursley Trio + 1 / Barbarin

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

3:50

That Old Black Magic

Scott Giambusso Ensemble

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

2:56

Somber Mood

Seth Lefferts

Oasis Jazz Mixer, I Disk 2

Oasis Manufacturing

4:35