Night Music: July 29, 2017

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Every Time I Dream

Brian Landrus

Generations

Blueland BLR-2017

9:03

Every Man is King

George L. Cannon / S. Hampton

Combinations

Woodneck Records

6:33

A Thought

George L. Cannon

Combinations

Woodneck Records

7:45

Sundance

Louis Landon

Joyous Spirit

LCI CD0008

4:13

Golden Glow

Louis Landon

Joyous Spirit

LCI CD0008

4:04

Circle the Line

Simon Nabatov / Schuller

Circle the Line

GM Recordings GM3009CD

10:46

I Mean You

Jacin Nagao / Monk

Jacin Nagao

Highlander Records HR004

5:20

Turning Leaf

Jacin Nagao

Jacin Nagao

Highlander Records HR004

5:27

9:00 – 10:00

Manege

Benard Peiffer

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

5:13

One of You and Me

Ellen Robinson

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

3:22

After the Rain

Dee Hodge

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

3:38

Off Kilter

Joshua Bayer

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

4:49

There You Are

Matt Finley

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

3:54

Pearl Drops

Markus Miller

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

4:10

MRI

Ken Berman

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

6:02

Rekhazilla

After Midnight / Rekha Ohal

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

3:13

Who Parked the Car

Tony Horowitz

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

3:57

Dear Max

Jeremy Michael

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

2:31

Extra Pressure

Eric Person and Meta Four

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

4:17

5 Beat Mambo

Joel Massicot Y Ritmo de Masacote

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

4:30

Later, Love

Stephen Iverson

Oasis Jazz Vol. VI, #4, Disk 2

Oasis Manufacturing

3:46