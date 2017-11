Night Music: November 4, 2017

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Marcosa

Jim Devlin

Puerto Nuevo

OP CD-3237

6:25

Brother Rob

Jim Devlin

Puerto Nuevo

OP CD-3237

5:12

Point of No Return

Niels Lan Doky

Friendship

Milestone MCD-9183-2

9:18

Friendship

Niels Lan Doky

Friendship

Milestone MCD-9183-2

5:18

Dorothy

Lou Donaldson / Nichols

Birdseed

Milestone MCD-9198-2

5:22

Birdseed

Lou Donaldson

Birdseed

Milestone MCD-9198-2

6:44

Dreamsville

Joyce DiCamillo / Mancini

Sunrise Lady

Inpulse

5:48

Mr. Lucky

Joyce DiCamillo / Mancini

Sunrise Lady

Inpulse

4:27

Romanza

Stefan Dickerson

Romanza

HUCD 3026

5:01

Sahara Montage

Stefan Dickerson

Romanza

HUCD 3026

5:00

9:00 – 10:00

The Fallen

Mike Freeman Zona Vibe

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

5:12

Mudar o Mundo (Change the World

Fabiana Passoni / Kennedy

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

3:51

A Puzzle for Joel

Jonathan Scales

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

4:38

Shoelace

Space Agency / Miller, Drogan, Groom

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

3:37

Chuckchi

Loop 2.4.3

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

6:18

Rose’s Theme

Chris Olsen

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

2:24

Star Dust

Dick Johnson / Carmichael

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:27

Zoot Side of Life

Don Lerman

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:32

Autumn Leaves

Myoko / Mercer

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:07

Don’t Be That Way

Jennifer Kirkland & Bert Carlson / Goodman

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:16

You Stepped Out of a Dream

Colleen Pratt with The Empire Jazz Orchestra / Brown

Oasis Jazz Vol. VII #3

Oasis Manufacturing

2:10

Cinderella Story (All I Ever Wanted)

Shawn Wilhite

Oasis Jazz Vol. VII #3

Oasis Manufacturing

3:52

Benediction

Donna Geddes / Crompton

Oasis Jazz Vol. VII #3

Oasis Manufacturing

4:09