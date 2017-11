Travling Music 11-19-17

Traveling Music

Shonti Elder

11-19-17

Format:

Song Title

Artist / Composer

CD Title

Label

Duration

Our Children

Sally Rogers and Howie Bursen / Sally Rogers

When Howie Met Sally

Flying Fish

2:55

Lay Down Your Weary Tune

Tim O’Brien / Bob Dylan

Red on Blonde

Sugar Hill

3:28

Field Behind the Plow

Stan Rogers / Stan Rogers

Home In Halifax

Fogarty’s Cove Music

4:26

Cordova

Sally Rogers and Howie Bursen / Sally Rogers

When Howie Met Sally

Flying Fish

4:48

Hold To A Dream

Tim O’Brien / Tim O’Brien

Odd Man In

Sugar Hill

2:49

Lies

Stan Rogers / Stan Rogers

Home In Halifax

Fogarty’s Cove Music

5:40

Don’t Let Me Come Home A Stranger

Tim and Mollie O’Brien / Robin Williams

Away Out On the Mountain

Sugar Hill

3:58

No Ash Will Burn

Mollie O’Brien / Walt Aldrich

Big Red Sun

Sugar Hill

4:16

Rising In Love

David Roth / David Roth

Rising in Love

Folk Era

2:48

Forty-Five Years

Stan Rogers / Stan Rogers

Fogarty’s Cove

Fogarty’s Cove Music

3:29

It’s A Pleasure to Know You

Sally Rogers and Howie Bursen / Karl Williams

When Howie Met Sally

Flying Fish

5:05

Wichita

Tim and Mollie O’Brien / Gillian Welch

Away Out On the Mountain

Sugar Hill

2:24

Big Red Sun Blues

Mollie O’Brien / Lucinda Williams

Big Red Sun

Sugar Hill

3:51

When You Come Back Down

Tim O’Brien / Tim O’Brien and Denny O’Keefe

When No One’s Around

Sugar Hill

4:38

(wrongly announced as The Last Paycheck, The Martin House)

Katie’s Choice – instrumental

Sally Rogers and Howie Bursen / Sally Rogers

When Howie Met Sally

Flying Fish

1:53