Night Music: November 18, 2017

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Guitar Plus

Orhan Demir

Guitar Plus

HTT-2007

4:02

Fingerprint

Orhan Demir

Guitar Plus

HTT-2007

5:01

Rick’s Rift

Bobby Derrick / West

Just Jazz

Westwinds

4:23

Iona in D

Bobby Derrick / West

Just Jazz

Westwinds

2:40

Like Someone in Love

Paul Desmond / Burke

Like Someone in Love

Telarc CD-83319

9:44

Things Ain’t What They Used to Be

Paul Desmond / Ellington

Like Someone in Love

Telarc CD-83319

10:59

My Feet Can’t Fail Me Now

The Dirty Dozen / Davis

ears to the wall

Mammoth MR0142-2

4:15

Gettin’ In the Cut

The Dirty Dozen / Davis

ears to the wall

Mammoth MR0142-2

4:46

Ornithology

Lou Donaldson / Parker

Caracas

Milestone MCD-9217-2

7:07

9:00 – 10:00

Touch Me

Aaron Fletcher

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

3:59

Estampa Cubana

Brian Andres and the Afro-Cuban Jazz Cartel / Peraza

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

5:18

Me and New Orleans

Tricia Walker

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:27

Iris

Brad Tripley / Shorter

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

5:27

Propeller-Fin

Long Beach Jazz Quartet / Luis

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:16

Say Goodbye

Pamela Fleming & Fearless Dreamer

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:24

Sweetbitter

Jeff D’Antona Trio

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:47

Organ Donor

The Blue Notes / Cary

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

5:39

Home For Now

3& / Arnold, Zink

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

4:13

La Vie En Rose

Yadonna West / Mack, Louigyy, Piaf

Oasis Jazz Vol. VII, #3

Oasis Manufacturing

5:53

Paracho Joe

Michael Thompson

Oasis Jazz Vol. VII, #5

Oasis Manufacturing

3:58

Know Diddly

Tom Teasley

Oasis Jazz Vol. VII, #5

Oasis Manufacturing

3:40