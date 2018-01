Night Music: January 13, 2018

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Churchin’

Ronnie Earl

Healing Time

Telarc CD-83490

7:11

Catfish Blues

Ronnie Earl / Waters

Healing Time

Telarc CD-83490

4:48

If I Were a Bell

Dominique Eade / Loesser

The Ruby & The Pearl

Accurate AC-3924

5:50

In Return

Dominique Eade

The Ruby & The Pearl

Accurate AC-3924

5:44

You Don’t What Love Is

Teddy Edwards / Raye

Back to Avalon

CCD-14074-2

4:25

Steppin’ Lightly

Teddy Edwards

Back to Avalon

CCD-14074-2

7:20

Born in a Suitcase

Either / Orchestra

radium

Accurate AC-3232

6:42

Hard to Know

Either / Orchestra

radium

Accurate AC-3232

4:56

Amber Linn

Mark Egan

Elements

NOVUS 3058-2-N

5:38

9:00 – 10:00

5 O’Clock

Terrence Brewer

Oasis Jazz Vol. VII, #6

Oasis Manufacturing

5:56

Singing in the Rain/Laughter in the Rain

Deborah Sachs / Freed, Brown, Sedaka, Cody

Oasis Jazz Vol. VII, #6

Oasis Manufacturing

5:46

Come Around to My House

Kally Price & the Lazybirds

Oasis Jazz Vol. VII, #6

Oasis Manufacturing

2:57

Here’s That Rainy Day

Marie Vanderbeck Trio / Heusen, Burke

Oasis Jazz Vol. VII #6

Oasis Manufacturing

3:56

For KB

Sara Holtzschue

Oasis Jazz Vol. VII #6

Oasis Manufacturing

4:42

Small Day Tomorrow

Janet Metzger / Landesman, Dorough

Oasis Jazz Vol. VII #6

Oasis Manufacturing

4:58

Jacob’s Ladder

Ron English & The Psalm 100 Ensemble

Oasis Jazz Vol. VII, #6

Oasis Manufacturing

4:48

Straight Jackets

Postmodern Blues / Booth

Oasis Jazz Vol. VII, #6

Oasis Manufacturing

6:03

Spirit Lover

Jere Carroll

Oasis Jazz Vol. VII, #6

Oasis Manufacturing

3:28

Mas Mojada

Byron Lenair

Oasis Jazz Vol. VII, #6

Oasis Manufacturing

5:37

Be Bach

Aletha Nowitzky

Oasis Jazz Vol. VII, #6

Oasis Manufacturing

4:18