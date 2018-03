Traveling Music

3-25-18

Shonti Elder

Format: Tune Title

Performer / Composer

Album Title

Recording Company

Length

Coming Home

O’Connor Band with Mark O’Connor / Forrest O’Connor

Coming Home

Rounder

3:22

Porch Light

Aoife O’Donovan / Aoife O’Donovan

In the Magic Hour

Yep Rock Records

3:17

Dance With No Shoes

Peter Rowan / Peter Rowan and Buck Wells

Awake Me in the New World

Sugar Hill

5:53

Wall of Tears

Frances Black / Richard Leigh, Peter McCann

A Woman’s Heart

Darte CD

4:05

I Haven’t Said I Love You in a While

O’Connor Band with Mark O’Connor / Forrest O’Connor

Coming Home

Rounder

3:52

Detour Sign

Aoife O’Donovan / Aoife O’Donovan

In the Magic Hour

Yep Rock Records

3:32

Maria de Las Rosas

Peter Rowan / Peter Rowan

Awake Me in the New World

Sugar Hill

4:14

You Too

O’Connor Band with Mark O’Connor / Forrest O’Connor, Jim Shirey

Coming Home

Rounder

3:44

In the Sweet By and By

Dolly Parton with Altan / Traditional

A Woman’s Heart, a Decade On

Dara Records

3:51

Blackbird (accordion instrumental)

Sharon Shannon / Traditional

A Woman’s Heart

Darte CD

4:01

Citizen

Cold Country / Todd Grebe

Cold Country

www.Toddgrebe.com

4:40

Passing Fantasy

John Sebastian and David Grisman / Sebastian, Nicholson

Satisfied

Acoustic Disc

4:07

Falling Water (guitar instrumental)

John Cook

Nothing More To Say

acoustixx@hotmail.com

3:16

Knee Bone

Ranky Tanky / Traditional

Ranky Tanky

www.rankytanky.com

4:20