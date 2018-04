Night Music: April 21, 2018

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank the artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

I Didn’t Know About You

John Colianni / Ellington

I Never Knew

Patuxent CD-309

4:15

Little Rootie Tootie

John Colianni / Monk

I Never Knew

Patuxent CD-309

6:26

Let’s never stop falling in love

Pink Martini / Forbes

Hang on little tomato

HNZ002

3:02

Hang on little tomato

Pink Martini / Abbey

Hang on little tomato

HNZ002

3:15

For My Friends

Greg Mathieson

For My Friends

Headfirst A 215-2

3:36

LMNOP

Greg Mathieson

For My Friends

Headfirst A 215-2

10:15

Hittin’ The Jug

Turk Mauro / Ammons

Hittin’ The Jug

MCD-9246-2

4:59

Pennies From Heaven

Turk Mauro / Burke

Hittin’ The Jug

MCD-9246-2

8:33

Swing that Music

Susannah McCorkle / Armstrong

No More Blues

Concord Jazz CCD-4370

3:14

Breezin’ Along With The Breeze

Susannah McCorkle / Gillespie

No More Blues

Concord Jazz CCD-4370

3:10

9:00 – 10:00

Softly, as in a Morning Sunrise

Ed Polcer & His Swingtet / Hammerstein, Rogers

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

3:46

While the World Slowly Turns

Brian Hughes

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

5:15

Donde Esta El Amor

Marilyn Michaels

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

4:25

A Foggy Day/A Nightingale Sang in Berkeley Square

Karen Luschar / Gershwin

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

5:36

Gold Leaf Street

Dave Corbus / Bonner

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

4:35

Come On

Ron Hogan

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

4:25

Learning You

Shang / Davis

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

4:30

Demonic Lovely

Le Chat Lunatique / Kulasinghe

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

3:34

Erik’s Been Forgiven

Erik Nielsen

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

5:02

Mobile

Edgar Gabriel’s String Fusion

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

3:55

Winter’s Comin’

Slim Fatz

Oasis Jazz Vol. VIII, #4

Oasis Manufacturing

4:47