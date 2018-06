Night Music; June 2, 2018

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank the artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Dream’s Monk

Brad Mehldau

Trio progression

Warner 9 48005-2

11:21

Alone Together

Brad Mehldau / Dietz

Trio progression

Warner 9 48005-2

15:01

It Might As Well Be Spring

Brad Mehldau / Hammerstein, Rogers

Trio progression

Warner 9 48005-2

2:48

You’d Be So Nice To Come Home To

Hellen Merrill / Porter

Helen Merrill

EmArcy 814 643-2

4:17

What’s New

Hellen Merrill / Burke

Helen Merrill

EmArcy 814 643-2

4:56

Architecture

Harry Miller

Open House

OPCD – 3214

5:30

Open House

Harry Miller

Open House

OPCD – 3214

6:13

Postcard

Jane Miller

Postcard

PB 101 CD

5:19

9:00 – 10:00

Easy Living

Lisa Hearns / Robin

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

3:23

4th Avenue

Oscar Utterstrom Quintet

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

3:17

Free

Christina Watson

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

3:47

Ovals

Mike Turk / Raney

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

5:51

Salt Creek Blues

Sue Giles

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

6:38

Bernadette

Alex Lattimore

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

3:34

Jam or Jelly Pt 3

Tiedye Keith

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

4:36

Play That Thing

Rick Wald 16/NYC

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

6:10

Laximum

The Mattan Klein Quintet

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

6:04

To Remember You

Heather Marie Philipp

Oasis Jazz Vol. VIII, #5

Oasis Manufacturing

4:12

Unmet Expectations

Stephen Norfleet

Oasis Jazz Vol. VIII, #6

Oasis Manufacturing

6:02