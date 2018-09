Night Music: September 8, 2018

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank the artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

All The Things You Are

Paul Desmond / Kern

Jazz Greatest Hits

RCA 09026-68508-2

5:49

Sing, Sing, Sing

Benny Goodman / Prima

Jazz Greatest Hits

RCA 09026-68508-2

8:38

Espiegle

Neal Ramsay / Bolling

Sax 5th Ave.

WPP-10893

7:16

Harlem Nocturne

Neal Ramsay / Hagen

Sax 5th Ave.

WPP-10893

3:01

See Ya Around

Rohn Lawrence / Sherman

See Ya Around

Jazzateria JZZD 20300-2

3:28

Home For My Heart

Rohn Lawrence / Sherman

See Ya Around

Jazzateria JZZD 20300-2

6:24

Theme from Peter Gunn

Henry Mancini

The Rare Mancini

LaserLight 12 430

2:05

The Livin’ End

Henry Mancini

The Rare Mancini

LaserLight 12 430

2:23

Do What

Miles Davis

Ken Burns Jazz Sampler

VERR-01040-2

9:22

Take the “A” Train

Duke Ellington

Ken Burns Jazz Sampler

VERR-01040-2

7:14

9:00 – 10:00

The Sky’s the Limit

Imani Zuben / Howard

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

5:36

Blue Moon

Diane Landry / Rodgers

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

3:57

Lead Me Home

Jean Rohe

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

5:22

Lullaby for Che

David “Fuzz” Fuczynski & Rufus Cappadocia

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

5:20

Getting Somewhere

Eli Yamin

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

4:23

Bluesharp

Ben Schachter Featuring Re: Trio

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

6:48

I Don’t Care if I Don’t Care

Jessica Lurie Ensemble

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

3:53

Christmas Time is Here

Nate Birkey / Guaraldi

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

4:48

My Own Voice

Devin Richards

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

3:03

Whisper

Paul Sullivan

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

6:24

Glendonwynne

Darin Clendenin

Oasis Jazz Vol. IX, #1

Oasis Manufacturing

4:23