Night Music: October 6, 2018

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank the artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Boppin with Benny Golson

Chip White

New Dedications & Latin Moods

Dark Colors 106

7:04

Short One for Wayne

Chip White

New Dedications & Latin Moods

Dark Colors 106

7:47

No Fiesta

Ray Obiedo

Hot Tracks

Windham WD-17899

3:51

Anazia’s Dance

Ray Obiedo

Hot Tracks

Windham WD-17899

5:44

You’ll Never Know

Lisa Ono / Warren

menina

RCA 3200-2-RL

4:42

Cancela

Lisa Ono

menina

RCA 3200-2-RL

4:02

Java Java

Opafire

Without A Trace

BMG 3176-2-N

5:44

Without A Trace

Opafire

Without A Trace

BMG 3176-2-N

5:07

Sonata

OPU 5 / Braga

Introducing OPU5

SXCD 1002

4:26

Fagueira

OPU 5 / Dell’Orto

Introducing OPU5

SXCD 1002

3:26

9:00 – 10:00

You’re The Best

Sony Holland

Oasis Jazz Vol. IX, #2

Oasis Manufacturing

3:10

Cumbia Carnavalesca

Greg Ribot

Oasis Jazz Vol. IX, #2

Oasis Manufacturing

4:44

Vidrio

Austin McMahon

Oasis Jazz Vol. IX, #2

Oasis Manufacturing

4:42

Monk’s House

Roch Lockyer

Oasis Jazz Vol. IX, #2

Oasis Manufacturing

4:24

What a Difference a Day Makes

Ron Mitchell / Addams

Oasis Jazz Vol. IX, #2

Oasis Manufacturing

4:03

Every Young Girl Should Know

Blue Sky 5 + 2 / Gildner

Oasis Jazz Vol. IX, #2

Oasis Manufacturing

3:34

This Naked Sunday

David Binney

Oasis Jazz Vol. IX, #2

Oasis Manufacturing

4:16

Peace Now!

The New York Path to Peace / Keil

Oasis Jazz Vol. IX, #2

Oasis Manufacturing

3:23

August Rain

Rick Whitehead

Oasis Jazz Vol. IX, #3

Oasis Manufacturing

3:07

My Romance

Voni K / Rogers, Hart

Oasis Jazz Vol. IX, #3

Oasis Manufacturing

3:09

Bliss

Nancy Luzko

Oasis Jazz Vol. IX, #3

Oasis Manufacturing

2:17

Farewell to Manzanar

Steven Hashimoto’s Mothra

Oasis Jazz Vol. IX, #3

Oasis Manufacturing

5:46

When You’re Out Tonight

Rami Stinson

Oasis Jazz Vol. IX, #3

Oasis Manufacturing

2:53