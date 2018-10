Algo Nuevo October 7, 2018

Here’s the Sunday, October 7th, 2018 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org or post your comment at the bottom of this post.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Mariposa Traisionera

Amistad

Dia Tras Dia

Rema Records

4:38

Quiero Hacer Viejo Contigo

IMAS

Mucho Corazon

Allusion Studios

4:59

No No No/Cumbia Del Sol

IMAS

Mucho Corazon

Allusion Studios

6:03

Quiero Que Sepas

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

3:42

Carino Nuevo

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

4:53

Cumbias Mix

Elida Reyna Y Avante

Club Mix

Freddie

16:15

El Dia De San Juan

Sangre Joven

Corridos

SJ Records

3:29

Gabino Barrera

Sangre Joven

Corridos

SJ Records

3:22

Jimmy Edward Medley

Jay Perez/Jimmy Edward

All the Way Live

Tejas

4:23

No Volvere

Jay Perez/Jimmy Edward

All the Way Live

Tejas

4:42

Si Nos Dejan

Los Guapos

Una Vez, Nada Mas

Image Studio

3:11

La Bamba

Los Guapos

Una Vez, Nada Mas

Image Studio

5:15

Los Laureles

Ray Camacho

Mama Abuela

Cobalt

6:55

Mil Besos

Ray Camacho

Mama Abuela

Cobalt

3:29

La Reina

Ana Gabriel

Un Mariachi En Altos De Chavon

Sony Music

3:47

A Pesar De Todos

Ana Gabriel

Un Mariachi En Altos De Chavon

Sony Music

3:53

Mercy Mercy Me

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

4:02

Let There Be Peace On Earth

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

4:37

Nuevo Contrato

Tierra Tejana

Legacy Tour

GON Music

3:02

Rosita Rosita

Tierra Tejana

Legacy Tour

GON Music

3:27

Tu Sonrisa

Camino Oscuro

Al Fin

Oscuro Records

5:51

LJ’s Golden Oldies Mix

Little Joe Y La Familia

Que Paso

Tejano Discos

11:45

Sueltalo

Dynette Marie

Para Mis Padres

DMC

3:52

Dame Tu Amor

Dynette Marie

Para Mis Padres

DMC

3:54

El Barranquillero

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

4:04

Cien Canciones

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

3:42

Que Casualidad

Rhythm Divine

Get Up and Get Down

CL Productions

3:22

I Just Called To Say I Love You

Rhythm Divine

Get Up and Get Down

CL Productions

3:22

Tu Llegaste A Mi

Liberty Band

The Journey Continues

TMR

3:11

Por Tal De Que Seas Feliz

Liberty Band

The Journey Continues

TMR

3:24

Idalia Polka

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

3:16

Cumbia Mix

Ramon Ayala

Club Mix

Freddie

12:18