Traveling Music 10-14-18

Traveling Music

Date:

Shonti Elder

Format: Tune Title

Performer / Composer

Album Title

Recording Company

Length

The Kinyons – fiddle instrumental

Liz Knowles / Liz Knowles

The Celtic Fiddle of Liz Knowles

Lyrichord Discs

3:14

Am I An Island

Jesse Collin Young / Jesse Collin Young

Living in Paradise

Artemis Records

4:31

This Little Light Of Mine

Yo-Yo Ma with Amelia Zirin-Brown / traditional African-American spiritual

Yo-Yo Ma & Friends / Songs of Joy and Peace

Sony Classical

5:02

I’m Satisfied

John Sebastian & David Grisman / John Hurt

Satisfied

Acoustic Disc

2:39

Strings of Your Heart

John Sebastian & David Grisman / John Sebastian

Satisfied

Acoustic Disc

3:18

Tippy Get Your Hair Cut / Ricky’s White Face / Florence Kelly’s – instrumentals

Nightingail / Trad., Liz Carroll, Jeremiah McLane

Sometimes When the Moon is High

www.NightingaleVT.org

5:19

The Dolphin Song

Jesse Collin Young / Jesse Collin Young

Living in Paradise

Artemis Records

4:27

Hardiman The Fiddler – instrumental

Liz Knowles / Traditional

The Celtic Fiddle of Liz Knowles

Lyrichord Discs

5:02

La Tromanai

Kila / lyrics Ronan O Snodaigh, music Bertie’s Betrayal (Eoin Dillon, Lance Hogan)

Lemonade & Buns

KRCD

3:52

Angel Mine

Jesse Collin Young / Jesse Collin Young

Living in Paradise

Artemis Records

3:56

It’s Not Time Now

John Sebastian & David Grisman / Sebastian-Yanoysky

Satisfied

Acoustic Disc

3:19

1B – fiddle, bass, cello instrumental

Yo-Yo Ma, Edgar Meyer / Edgar Meyer

The Essential Yo-Yo Ma

Legacy / Sony Classical

3:59

Coconut Grove

John Sebastian & David Grisman / Sebastian-Yanoysky

Satisfied

Acoustic Disc

5:14