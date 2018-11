Algo Nuevo November 25th, 2018

Here’s the Sunday, November 25th, 2018 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org or post your comment at the bottom of this post.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Canela

Santana

Shapeshifter

Starfaith

522

Por Ti Creo En El Amor

Lydia Castillo

Promo

Gavino Promotions

338

Te Veo Diferente

Grupo Quemado

Tribute to Joe Carmona

Q Productions

323

That’s What’s Up

La Sombra

Promo

Unknown

338

La Vida Traicionera

Los Arenales

Promo

Tex Sound

310

Despacito

Severo Y Grupo Fuego

Promo

SVM

433

La Martina

Sangre Joven

Corridos

SJ Records

342

Juan Charrasqueado

Sangre Joven

Corridos

SJ Records

352

Cumbia Medley

The New Variety Band

SImplemente Amigos

GSM Discos

418

Mil Besos

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

434

Jose Jose Medley

The New Variety Band

SImplemente Amigos

GSM Discos

705

Un Rinconcito En El Cielo

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

420

La Del Mono Colorado

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

420

Botoncito De Carino

Johhny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

310

Y Por Esa Calle Vive

Johhny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

327

Reach Out

Ray Camacho

Reach Out

PMG Audio

404

Ya Me Decidi

Frankie Caballero Jr.

Promo

Unknown

338

Maldigo Mi Suerte

Ruben Garza

Promo

CHR Records

333

No Voy A Ser Tu Tonta

Marlissa Vela

Promo

CHR Records

328

Cumbia Medley

Macho Band

Madre Mia

Alta Vista

639

Duele Tanto

Jorge Moreno

Promo

Q Productions

402

Un Momentito Mas

Stephani Montiel

Promo

VMB

353

Gypsy Woman

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

703

Mercy Mercy Me

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

402

Lo Lindo De Ti

Los Cruizers

Tribute to Laura Canales

Maracas Music

358

Te Quiero Asi

Los Cruizers

Tribute to Laura Canales

Maracas Music

421

Cumbia De Santa Fe

James Bowles

Lo Mejor De New Mexico Music 2018

Atlantis

309

Ni Dinero Ni Nadien

Camino Oscuro

Lo Mejor De New Mexico Music 2018

Atlantis

348

Bad Boys Power Mix

Mazz

Club Mix

Freddie

1411

Cumbia Caliente

Ray Camacho

Cumbia Rica

Cobalt

318

Cumbia Del Sol

Ray Camacho

Cumbia Rica

Cobalt

356

Jalisco/Guadalajara

Little Joe Y La Familia

Prieta Linda

Foy Lee Productions

413

El Mosquito

Sangre Joven

Mal Ideas

SJ Records

452

Valseada Mix

Ramon Ayala

Club Mix

Freddie

1147