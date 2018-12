Night Music: December 1, 2018

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank the artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Tenderly

Mike Garson

The Oxnard Sessions Vol. 1

Reference Rec. RR-37CD

3:46

Sweet and Lovely

Mike Garson

The Oxnard Sessions Vol. 1

Reference Rec. RR-37CD

7:46

O Morro Nao Tem Vez

Stan Getz / Jobim

Jazz Samba Encore!

Verve 823 613-2

6:53

Samba de duas Notas (Two Note Samba)

Stan Getz / Bonfa

Jazz Samba Encore!

Verve 823 613-2

4:18

Indigo Blue

Gilberto Gil

A Raca Humana

WEA Lantina WH 52122

4:45

A Raca Humana (The Human Race)

Gilberto Gil / Conzaga

A Raca Humana

WEA Lantina WH 52122

4:27

Four Pigs and a Birds Nest

Dennis Gonzalez

Namesake

Silkheart SHCD-106

5:37

Good Friends

Dennis Gonzalez

Namesake

Silkheart SHCD-106

5:37

Sing, Sing, Sing

Benny Goodman / Prima

The Essential Benny Goodman

Bluebird 88697 09491 2

8:40

9:00 – 10:00

Big John’s Special

Benny Goodman / Prima

The Essential Benny Goodman

Bluebird 88697 09491 2

3:05

Get Happy

Benny Goodman / Prima

The Essential Benny Goodman

Bluebird 88697 09491 2

3:06

Midmorning

Gregg Sanborn and Kyle Clements

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

3:02

Rockin’ in Rhythm

The Solomon Douglas Swingtet / Ellington

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

3:07

Just a Gigolo/I Ain’t Got Nobody

Port City Trio / Bernstein

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

3:42

Silver Blue

Andrei Matorin

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

6:25

You Ain’t Seen Nothing Yet

Europa / Pickens

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

3:34

Thank You Martin Taylor

Jazz Xperiment / Freeman

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

4:25

Stank

Funky Butt Brass Band / Sikes

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

4:24

To Be Oblique

Lelah Simon

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

5:51

I Live to Love

Graig Brenner & The Crawdads

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

4:53

I Got Up

Chad Carter

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

3:04

Chitchat

David Widelock Trio

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

4:29