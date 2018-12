Night Music; December 15, 2018

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank the artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Sticky Wicket

Dexter Gordon

American Classic

Elektra 71009

7:30

Skylark

Dexter Gordon

American Classic

Elektra 71009

12:39

Sleigh Ride

The Caroling Party

A Shiney New Christmas

Best BR90-722

2:04

50’s Christmas (medley)

The Caroling Party

A Shiney New Christmas

Best BR90-722

4:16

Chitchat

David Widelock Trio

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

4:29

Into You

Fahir Atakoglu

Oasis Jazz Vol. IX, #5

Oasis Manufacturing

4:22

The Light of Christmas

Bobbe Norris Larry Dunlap

More Mistletoe Magic

Quicksilver CD-4009

4:11

Gifts for the Children

Phil Woods

More Mistletoe Magic

Quicksilver CD-4009

5:14

Fever

Dr Jazz / Davenport, Cooley

Oasis Jazz Vol. IX, #6

Oasis Manufacturing

2:59

Art’s Blues

Art Hodges

Oasis Jazz Vol. IX, #6

Oasis Manufacturing

3:28

9:00 – 10:00

Have Yourself a Merry Little Christmas

Jeanie Bryson

Santa’s Bag

Telarc CD-83352

5:24

Santa Claus is Coming to Town

Dave Brubeck

Santa’s Bag

Telarc CD-83352

3:54

Jingle Bells

Travelin’ Light

Santa’s Bag

Telarc CD-83352

4:48

Chano Pozo’s Shoes

Tom Mason

Oasis Jazz Vol. IX, #6

Oasis Manufacturing

4:15

West Side Highway

Barbara Laronga

Oasis Jazz Vol. IX, #6

Oasis Manufacturing

5:54

Slide

Moldover

Oasis Jazz Vol. IX, #6

Oasis Manufacturing

5:26

Christmas Medley

Mel Torme

Christmas Songs

Telarc CD-83315

4:13

Sleigh Ride

Mel Torme

Christmas Songs

Telarc CD-83315

2:26

The Christmas Song

Mel Torme

Christmas Songs

Telarc CD-83315

3:14

Tassajara

Bryce Rohde Trio

Oasis Jazz Vol. IX, #6

Oasis Manufacturing

4:15

Chanson du Vin

Gypsy Roots

Oasis Jazz Vol. IX, #6

Oasis Manufacturing

5:43

Tin Rain

Ranger and the Re-Arrangers

Oasis Jazz Vol. IX, #6

Oasis Manufacturing

3:37