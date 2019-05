Algo Nuevo May 26th, 2019

Here’s the Sunday, May 26th, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

Samba Pa Ti

Santana

The Best of Santana

Columbia

448

Ojitos

Jeff Romero

Promo

Unknown

338

Descalzo A Laredo

Conjunto Avizo

Promo

Unkown

339

Orgulliosa Y Bonita

Conjunto Avizo

Promo

Unkown

329

Cumbia De Avizo

Conjunto Avizo

Promo

Unkown

539

Nunca Es Suficiente

Rumores

Promo

Unknown

422

El Deseo

Ernestine Romero

Gracias Senor

EWR

329

Porque Dejeste Mi Lado

Ernestine Romero

Gracias Senor

EWR

338

Traicionera

Peligro

Promo

Unknown

309

Una Rosa Para Ti

Peligro

Promo

Unknown

339

Besarte Con Locura

Midwest All Stars

Promo

Unknown

324

Esa Tristesa Mia

Los Dos G’s

Promo

CHR

421

Porque Todavia Te Quiero

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

411

En Cuantas Camas

The Long and Winding Road

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

328

El Mariachi Loco

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

415

Por Una Mujer Casada

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

322

Como Ruleta

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

317

El Asesino

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

341

Carino Nuevo

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

452

Quiero Amanecer

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

342

Quiero Que Sepas

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

340

Vestido Mojado

Sangre Joven

Promo

SJ Records

338

Una Cruz De Madera

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

348

Un Momentito Mas

Stefani Montiel

Amor Suerpnatural

VMB

352

Amor Supernatural

Stefani Montiel

Amor Suerpnatural

VMB

300

Pinta Mi Mundo

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

305

You’re Still a Young Man

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

525

Puno De Tierra

Rafael Antonio

Redencion

Triple M Records

402

Mi Cumbia, Mi Salsa

Mark Rendon Y Deztino

Promo

Atlantis

300

Llevame

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

329

La Persona Que Sone

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

321

Te Voy Olvidar

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie 415

Oldies Medley

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

El Dinero Ni Nadien

Camino Oscuro

El Regreso

Meadow City Studio

347

Gypsy Woman

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

703

Mercy Mercy Me

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

407

Mi Amiga

Amigos

Para Siempre

Atlantis

410

La Del Mono Colorado

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

419

Polka Sabrosita

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

355

Rancheras Mix

Solido

Club Mix

Freddie

1108