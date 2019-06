Traveling Music 6-23-19

By

Traveling Music

Shonti Elder

6-23-19

Format:

Song Title

Artist / Composer

CD Title

Label

Duration

Heart on Fire

Emma Hill / Emma Hill

Magnesium Dreams

www.emmahillmusic.com

3:00

Over Country

Betsy Scott / Betsy Scott, Keith Greeninger

Over Country

www.betsysings.com

6:48

The Gardener

Mary Schallert / Larry Schallert

Short Stories

www.maryschallert.com

5:03

Blind and Broken

The Norris Bowers Band / Aurora Bowers

Gin Chicken

www.norrisbowersband.com

3:23

Are You Missing Me?

Frank Sollivan (with Megan McCormick) and Friends / Charles Bell, Norma Bell

Family, Friends and Heroes

Compass Records

4:24

Metal and Stone

Tanana Rafters / Jamie Whiteman

All My Fault

www.tananarafters.com/band

4:29

Bill’s Waltz

Mary Schallert / Mary Schallert

Short Stories

www.maryschallert.com

4:00

The Sun

Emma Hill / Emma Hill

Magnesium Dreams

www.emmahillmusic.com

4:05

Nellie Darling

The Norris Bowers Band / Scott Norris

Gin Chicken

www.norrisbowersband.com

4:46

The Fishin’ Song

Frank Sollivan and Friends / Charles Tyson Smith, Frank Sollivan

Family, Friends and Heroes

Compass Records

3:45

Lazy Mountain Blues

Tanana Rafters / Jamie Whiteman

All My Fault

www.tananarafters.com/band

3:55

Come On Honey

Betsy Scott / Betsy Scott, Mali Gosney

Over Country

www.betsysings.com

4:11

Nobody’s Baby

Emma Hill / Emma Hill

Magnesium Dreams

www.emmahillmusic.com

3:25