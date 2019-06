Algo Nuevo June 16th, 2019

Here’s the Sunday, June 16th, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Europa

Santana

The Best of Santana

Columbia

513

Me Gallo Copeton

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

342

La Mucura

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

455

Las Morenitas

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

402

Stand By Me

Maiya

Lo Mejor De NM Music 2019

Atlantis

320

Las Gaviotas

Eva Torrez

Lo Mejor De NM Music 2019

Atlantis

300

Morena Fue Tu Piel

Jennefer Bravo

Lo Mejor De NM Music 2019

Atlantis

308

Ella No Sabe

Mazz

Que cante El Mundo

Freddie

424

Quiero Bailar Con Ella

Justicia Band

Promo

Unknown

415

No Volvere

Justicia Band

Promo

Unknown

404

La Ruca No Era Ruca

Ray Camacho

Pecadora

Cobalt

415

Pecadora

Ray Camacho

Pecadora

Cobalt

300

Dos Pajarillos

Ray Camacho

Pecadora

Cobalt

425

Siempre Contigo

Cindy Ramos

Promo

Unknown

339

Que Nadie Sepa

Lazaro Perez

Sin Limites

Latin World

337

Cumbia Caliente

Los Gamblers

Lo Mas Caliente

Latin World

821

Corrido De Samuel Morales

Sangre Joven

Corridos

SJ Records

427

Despacito

Severo Y Grupo Fuego

Promo

SVM

417

Yo Quiero Bailar

Severo Y Grupo Fuego

Promo

SVM

335

Jardin De La Dicha

Los Cucuys

Me Sigo De Frente

CHR

324

Por Una Mujer Casada

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

318

Como Ruleta

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

317

El Asesino

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

345

Rancheras Mix

Michael Salgado

Club Mix

Freddie

1217

Llevame

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

328

La Persona Que Sone

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

319

Inquebrantable

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

309

Una Mentira

La Peligrosa

Promo

Unknown

340

Regresa A Mi

David Lee Garza

Asi Es La Vida

Freddie

336

Un Hombre Libertado

Tejano Bamm

Promo

Hacienda

348

En Cuantas Camas

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

328

Cumbia De Ritmo

Rafael Antonio

Redencion

Triple M Records

302

Cielo De Acuarela

Alejandro Fernandez

Dos Mundos

Universal

400

Por El Amor A Mi Madre

Camino Oscuro

El Regreso

Meadow City Studio

305

Prisionero De Tus Brazos

Camino Oscuro

El Regreso

Meadow City Studio

322

Te Falta Un Corazon

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

345

Lo Que Me Gusta

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

336

Gypsy Woman

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

703

Let There Be Peace On Earth

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

437

Tenemos Que Sufrir

Zeke Herrera and the Ambassadors

Promo

Unknown

341

Polka Sabrosita

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

355

Amazing Grace

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

445