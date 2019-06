Algo Nuevo June 23rd, 2019

Here’s the Sunday, June 23rd, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org or post your comment at the bottom of this post.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Nuevo Laredo

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

458

La Papaya

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

310

Un Rinconcito En El Cielo

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

419

Le Del Mono Colorado

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

421

Happy Birthday/Mananitas

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

232

Las Mananitas

Liberty Band

Puro San Anto

TMR

307

Ranchera Medley

Liberty Band

Puro San Anto

TMR

432

Te Solte La Rienda

Lorenzo Antonio

Exitos Rancheros

Striking

323

Ranchera Jam

Lorenzo Antonio

Exitos Rancheros

Striking

519

Abre El Corazon

Lorenzo Antonio

Exitos Rancheros

Striking

313

Dreaming Of You

Selena

Ones

EMI Latin

514

Con Tanto Amor Medley

Selena

Ones

EMI Latin

708

Mi Cumbia, Mi Salsa

Ram Herrera

Greatest Hits

Tejas

421

Vestido Mojado

Sangre Joven

30Th Anniversary

SJ Records

339

Baby, Baby

Aisha

Mi Vida En Cancion

Freddie

316

Llevame

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

331

Si Supieras

Ashley Quintanilla

Promo

Unknown

338

Hasta Que Te Vea

Grupo Iluso

Promo

Klazz

329

Mariachi Mix

Michael salgado

Club Mix

Freddie

1121

Que Profundo Es Tu Amor

Grupo Bezzo

Promo

Unknown

338

Es Mi Mujer

Grupo Bezzo

Promo

Unknown

400

Lamparita

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

322

Por Una Mujer Casada

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

321

Ensenate A Amar

Xelencia

XXXelencia

Fuerte

355

Robatre Un Beso

Latente

Promo

Latin World

322

Porque Todavia Te Quiero

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

410

En Cuantas Camas

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

327

El Mariachi Loco

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

415

La Primera Vez

Mel Y Raices

Promo

Unknown

342

Cumbia Del Sol

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

357

Mazz Medley

Isabel Marie

Promo

Q Productions

718

Las Gaviotas

Eva Torrez

Promo

Atlantis

300

Hoy Manana Y Despues

Los Cucuys

Me Sigo De Frente

CHR

337

Confesion

Maldad

Promo

Unknown

324

Sin Sal Ni Limon

Maldad

Promo

Unknown

327

Un Momentito Mas

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

352

Amor Supernatural

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

300

Viva Mi Suerte

Zeke Herrera and The Ambassadors

Promo

Unknown

341

Dime Que Si O Dime Que No

Rick Balderama

Mi Musica, Mi Orgullo

ES-335

425

Matame Why Don’t You

Rick Balderama

Mi Musica, Mi Orgullo

ES-335

309

La Mira

Pete Dominguez Orchestra

Recuerdos

Goldust

321

What the World Needs Now is Love, Sweet Love

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

529