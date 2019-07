Algo Nuevo July 7th, 2019

Here’s the Sunday, July 7th, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Europa

Santana

The Best of Santana

Columbia

522

Vestido Mojado

Sangre Joven

30th Anniversary

SJ Records

339

Hasta Que Te Vea

Grupo Iluso

Promo

Klazz

329

Mil Recuerdos

Rick Balderama

Promo

ES-335

341

La Bikina

Los Ochoa Bros

Promo

Klazz

322

Mejor Me Voy

Los Ochoa Bros

Promo

Klazz

336

Ensenate A Amar

Davis De Anda Y Xelencia

XXXelencia

Fuerte Records

355

Robarte Un Beso

Latente

Promo

Latin World

321

Hoy Te Vi

Mel Y Raices

Promo

Unknown

342

La Primera Vez

Mel Y Raices

Promo

Unknown

309

Mazz Medley

Isabel Marie

Promo

Q Productions

718

Las Gaviotas

Eva Torrez

Promo

Atlantis

300

Mi Primer Amor

Candace Vargas

A Mi Modo

Vargas Recording

343

Ya No Te Quiero

Candace Vargas

A Mi Modo

Vargas Recording

356

Que Profundo Es Tu Amor

Grupo Bezzo

Promo

Unknown

339

Es Mi Mujer

Grupo Bezzo

Promo

Unknown

401

El Coco Rayado

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

502

El Gallo Copeton

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

341

La Mucura

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

457

Carino Nuevo

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

459

Ojitos

Jeff Romero

Promo

Unknown

338

Descalzo A Loredo

Conjunto Aviso

Promo

Unknown

339

Cumbia De Aviso

Conjunto Aviso

Promo

Unknown

539

Nunca es Suficiente

Rumores

Promo

Freddie

421

Una Rosa Para Ti

Peligro

Promo

Unknown

309

Traicionera

Peligro

Promo

Unknown

332

Besarte Con Locura

Midwest Allstars

Promo

Unknown

329

Esa Tristesa Mia

Los Dos G’s

Promo

CHR Records

412

Por Una Mujer Casada

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

321

Como Ruleta

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

339

El Asesino

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

342

Mariachi Mix

Michael Salgado

Club Mix

Freddie

1121

El Mariachi Loco

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

416

Porque Todavia Te Quiero

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

411

Suavecito

August

Legacy

Sound Garden

655

Nena

August

Legacy

Sound Garden

659

Te Voy Olvidar

Liberty Band

The Journey Continues

TMR

418

Jardin De La Dicha

Los Cucuys

Me Sigo De Frente

CHR Records

328

Un Momentito Mas

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

351

Amor Supernatural

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

300

Polka Sabrosita

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

355

Let There Be Peace on Earth

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

437