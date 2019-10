Night Music: October, 12th 2019

Here is the Night Music Playlist for October 12th, 2019 with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

8:00 – 9:00

Miles Between Us

Glenn Alexander / Glenn Alexander

Rainbow’s Revenge

Shanachie 5005

5:39

Storm From The East

Glenn Alexander / Glenn Alexander

Rainbow’s Revenge

Shanachie 5005

8:09

Feelings

Monty Alexander / Morris Albert

Montreux Alexander

MPS 812 487-2

5:35

Satin Doll

Monty Alexander / Duke Ellington

Montreux Alexander

MPS 812 487-2

8:20

Midnight Groove

Eric Allison / Allison

After Hours

Contemporary CCD-14088-2

6:28

After Hours

Eric Allison / Bruce, Parrish, Payne

After Hours

Contemporary CCD-14088-2

9:01

Sleepy Lagoon

Mose Allison / Eric Cogtes, Jack Lawrence

My Backyard

Blue Note CDP 7 93840 2

3:24

My Backyard

Mose Allison / Allison

My Backyard

Blue Note CDP 7 93840 2

3:55

9:00 – 10:00

Remembrance

Honololu Jazz Quartet / John Kolivas, Robert Pennybacker

Oasis Jazz Vol. XI, #6

Oasis Manufacturing

5:16

Gypsy Moon

Ranger & the Re-Arrangers / Ranger Sciacca

Oasis Jazz Vol. XI, #6

Oasis Manufacturing

1:56

Ballad for Anne

Nils Weinhold / Weinhold

Oasis Jazz Vol. XI, #6

Oasis Manufacturing

5:14

The Phyrgerator

Rick Stone Trio / Stone

Oasis Jazz Vol. XI, #6

Oasis Manufacturing

5:15

99 Inspiration 1 Perspiration

Ekah Hyunjoong Kim / Kim

Oasis Jazz Vol. XI, #6

Oasis Manufacturing

5:29

Luisa

Michael Rosati & Jason Weber / Rosati, Weber

Oasis Jazz Vol. XI, #6

Oasis Manufacturing

3:35

Better Than This

Morgen Stiegler with Chris Buzzelli / Stiegler

Oasis Jazz Vol. XI, #7

Oasis Manufacturing

3:13

I’ve Been Around

Dale Corn / Patrick Williams, Arthur Hamilton

Oasis Jazz Vol. XI, #7

Oasis Manufacturing

3:05

Fast Train

Brian Hughes / Hughes

Oasis Jazz Vol. XI, #7

Oasis Manufacturing

4:00

Bossa Delirium

Kris Dale / Dale

Oasis Jazz Vol. XI, #7

Oasis Manufacturing

4:07

Redondo Beach Sunset

Gary Umgerto Scapellati / Scapellati

Oasis Jazz Vol. XI, #7

Oasis Manufacturing

4:12

It’s Too Late

Kimberly Forness Wilson / Wilson

Oasis Jazz Vol. XI, #7

Oasis Manufacturing

3:35