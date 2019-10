Algo Nuevo October 27th, 2019

Here’s the Sunday, October 27th, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Polka Sabrosito

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

356

Un Rinconcito En El Cielo

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

419

La Del Mono Colorado

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

421

Mil Besos

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

432

Te Pido Por Favor

Tejano Boys

Promo

Discos Solcar

329

Me Voy, Me Voy

El Dorado Band

Promo

Unknown

307

La Preferida

Destiny Navaira

Promo

Freddie

300

Borrachera

Sangre Joven

30th Anniversary

SJ Records

318

No Me Se Rajar

Sangre Joven

30th Anniversary

SJ Records

300

Las Nubes

Sangre Joven

30th Anniversary

SJ Records

419

Negra Tomasa

August

V Generations

Sound Garden

459

Rancheras Mix

Mazz

Club Mix

Freddie

1513

I’m So Glad

Sunny and the Sunliners

Promo

Freddie

Giving it Up For You

Sunny and the Sunliners

Promo

Freddie

420

Flores Guadalupanas

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

409

Un Dia A La Vez

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

517

Amor Eterno

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

544

Que Vengan Los Bomberos

Ernestine Romero

Para Ustedes

EWR

329

Un Ratito

Ernestine Romero

Para Ustedes

EWR

337

Para Ustedes

Ernestine Romero

Para Ustedes

EWR

339

La Bamba

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

430

Quedo Pendiente Una Boda

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

425

Damelo

Las Leyendas

Promo

Freddie

300

El Mandon

Tanya Griego

Promo

Unknown

312

Rosa De San Antonio

Los Garapatas

Recordando Los Garapatas

Apasionado Records

315

Me Voy Al Amanecer

Los Garapatas

Recordando Los Garapatas

Apasionado Records

Dos Cosas

Liberty Band

The Journey Continues

TMR

340

Oldies Medley

Liberty Band

The Journey Continues

TMR

631

Lo Que Me Gusta

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

323

Volveras

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

319

Sol, Arena, Ron Y Mar

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

344

Tomando Mil Copas

Los Cruizers

Conjunto Blues

Maracas Music

347

El Bombero Sordo

Los Cruizers

Conjunto Blues

Maracas Music

338

Ojitos

Jeff Romero

Promo

Unknown

338

Entregame Todo Tu Amor

Ernestine Romero Feat. El Gringo

Mi Tesoro

EWR

349

Tiki Tiki Tac

Ernestine Romero

Mi Tesoro

EWR

315

Cumbia De Avizo

Conjunto Avizo

Promo

Unknown

539

Esa Tristesa Mia

Los Dos G’s

Promo

CHR Records

421

Nuevo Laredo

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

458

Let There Be Peace on Earth

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Star faith

437