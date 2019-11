Algo Nuevo November 3rd, 2019

Here’s the Sunday, November 3rd, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org or post your comment at the bottom of this post.

El Mosquito

Sangre Joven

Mal Idea

SJ Records

452

Mi Soldadita

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

348

Un Rinconcito En El Cielo

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

419

La Del Mono Colorado

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

421

Te Solte La rienda

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

451

Mujeres Divinas

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

351

Suavesito Suavecito

Severo Y Grupo Fuego

Promo

VMB

403

Happy Birthday/Las Mananitas

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

300

Las Mananitas

Liberty Band

Puro San Anto

TMR

308

Oldies Medley

Liberty Band

Puro San Anto

TMR

612

La Sirenita

Campeones Del Desierto

Los 15 Grandes 2015

El Baile Grande

409

La Negra Tomasa

Micky Cruz

Los 15 Grandes 2015

El Baile Grande

415

Tejano Old Skool Power Mix

Various

Club Mix

Freddie

1130

Me Voy, Me Voy

El Dorado Band

Promo

Unknown

307

Te Pido Por Favor

Tejano Boys

Promo

Discos SolCar

318

La Preferida

Destiny Navaira

Promo

I’m So Glad

Sunny and the Sunliners

Promo

Freddie

Giving it Up For You

Sunny and the Sunliners

Promo

Freddie

420

Damelo

Las Leyendas

Promo

Freddie

300

El Mandon

Tanya Griego

Promo

Unknown

318

Cumbia Mix

Mazz

Club Mix

Freddie

1830

El Columpio

Jerry Dean

Promo

Atlantis

324

Flores Guadalupanas

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

409

De Colores

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

555

Un Dia A La Vez

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

517

Amor Eterno

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

544

Sin Tu Amor

G5

Promo

Unknown

345

Mi Tesoro

Ernestine Romero

Mi Tesoro

EWR

338

Entregame Todo Tu Amor

Ernestine Romero Feat. El Gringo

Mi Tesoro

EWR

352

Estupida

Ernestine Romero Feat. Shelly Lares

Mi Tesoro

EWR

331

Cumbia Mix

Ruben Vela Jr. Y Los Muchachos

Promo

Hacienda

458

Colegiala

Fantacia

Colegiala

Promo

354

Corrido De Chihuahua

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

300

El Gallo Tuerto

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

300

El Primer Tonto

Steve D

Promo

VMB

342

Amor Supernatural

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

300

Polka Pesadilla

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM Records

352

What the World Needs Now is Love, Sweet Love

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Star faith

529