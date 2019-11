Algo Nuevo November 10th, 2019

Here’s the Sunday, November 10th, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org or post your comment at the bottom of this post.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Europa

Santana

The Best of Santana

Columbia

508

El Columpio

Jerry Dean

Promo

Atlantis

324

Sin Tu Amor

G5

Promo

Nknown

345

Tonta

Martin Hernandez

Promo

Unknown

422

Solo Quiero Ser Tu Mujer

Andrea Michelle

Promo

Unknwon

336

Cumbia Mix

Ruben Vela Jr. Y Los Muchachos

Promo

Hacienda

457

Flores Guadalupanas

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

410

De Colores

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

554

Amor Eterno

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

538

Colegiala

Fantacia

Colegiala

Hacienda

357

The Long and Winding Road

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

324

Porque Todavia Te Quiero

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

410

En Cuantas Camas

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

327

El Primier Tonto

Steve D

Promo

VMB

341

Que Mas Quieres De Mi

La Preferencia

Ven Y Baia Conmigo

Boca Mar

345

Paloma Negra

Conjunto Barada De Oro

Promo

Unknown

628

Mi Tesoro

Ernestine Romero

Mi Tesoro

EWR

334

Entregame Todo Tu Amor

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

350

Pecadora

Ray Camacho Band

Mama Abuala

Cobalt

300

Ron and Coke

Ray Camacho Band

Mama Abuela

Cobalt

426

No Quiero Estar Sin Tu Amor

Rebecca Valdez

Promo

Unknown

423

Pobre Millonario

Angel cantu Y Su Big Banda

Promo

Unknown

300

La Lamparita

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pasadilla

ATM

318

Por Una Mujer Casada

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pasadilla

ATM

321

Una Cruz De Madera

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pasadilla

ATM

348

Back in the Day Club Mix

Various

Club Mix

Freddie

1008

Mujeres Divinas

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

351

Te Solte La Rienda

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

452

Con Olor A Hierba

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

356

Nena

August

Legacy

Sound Garden

658

Suavecito

August

Legacy

Sound Garden

655

Libro Abierto

Liberty Band

Puro San Anto

TMR

300

Soy De San Anto

Liberty Band

Puro San Anto

TMR

302

Borrachera

Sangre Joven

30th Anniversary

SJ Records

319

Las Nubes

Sangre Joven

30th Anniversary

SJ Records

419

El Coco Rayado

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

502

Confesion

Maldad

Promo

Unknown

335

Yo Quiero Bailar

Severo Y Grupo Fuego

Promo

VMB

347

Juan Charasquiado

Zeke Herrera and the Ambassadors

Promo

Unknown

312

Let There Be Peace on Earth

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

437