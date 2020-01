Algo Nuevo: January 19th, 2020

Here’s the Sunday, January 19th, 2020 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Europa

Santana

The Best of Santana

Columbia

508

El Columpio

Jerry Dean

Promo

Atlantis

324

Sin Tu Amor

G5

Promo

Unknown

345

Tonta

Martin Hernandez

Promo

Unknown

422

Solo Quiero Ser Tu Mujer

Andrea Michelle

Promo

Unknwon

336

Cumbia Mix

Ruben Vela Jr. Y Los Muchachos

Promo

Hacienda

457

Ay Amor

La Tropa F

Preservando Nuestra Cultura

VMB Music Group

335

Te Pido Por Favor

Tejano Boys

Promo

Discos SolCar

319

Me Voy, Me Voy

El Dorado Band

Promo

Unknown

306

La Preferida

Destiny Navaira

Promo

Unknown

230

I’m So Glad

Sunny Ozuna

Promo

Freddie

359

Giving it Up For You

Sunny Ozuna

Promo

Freddie

355

Que Hago

Ilyssa

Promo

Unknown

302

Tu Chaparrita

Erica Renee

Promo

Unknown

328

Bidi Bidi Bom Bom

Mia

Promo

AIM Records

329

Ayer De Mi Cuenta

Rudy Pena and Friends

Promo

Unknown

353

Un Besito

Rudy Pena and Friends

Promo

Unknown

406

Colegiala

Fantacia

Colegiala

Hacienda

357

El Primier Tonto

Steve D

Promo

VMB

341

Mi Unico carino

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

320

Que Mas Quieres De Mi

La Preferencia

Ven Y Baia Conmigo

Boca Mar

316

Tequila Polka Medley

Rudy Pena and Friends

Promo

Unknown

439

Paloma Negra

Conjunto Barada De Oro

Promo

Unknown

628

Mi Tesoro

Ernestine Romero

Mi Tesoro

EWR

334

Entragame Todo Tu Amor

Ernestine Romero/El Gringo

Mi Tesoro

EWR

351

Otra Vez

Ernestine Romero

Mi Tesoro

EWR

343

La Mucura

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

455

Las Morenitas

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

403

Mariachi Mix

Michael Salgado

Club Mix

Freddie

1121

La Tejanita

Power Drive USA

La Tejanita

Unknown

424

Cuando Te Vayas

Power Drive USA

La Tejanita

Unknown

406

Vuela La Paloma

Power Drive USA

La Tejanita

Unknown

409

Flores Guadalupanas

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

410

De Colores

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

556

Mas Alla Del Sol

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

432

La Persona De Mis Suenos

El Dorado Band

Promo

Unknown

319

Manito Medley

Dyabolyk

Tales from Nuevo Mexico

Diamond Studioz

508

Clavelito

Dyabolyk

Tales from Nuevo Mexico

Diamond Studioz

345

Hombre Normal

Steve D

Promo

VMB

438

Y Que

Tejano Mix Band

Promo

Unknown

Pecadora

Ray Camacho Band

Pecadora

Cobalt

300

Polka Sabrocita

Jonathan Chavez Y Al Cielo

Polka Pesadilla

ATM

355

What the World Needs Now is Love, Sweet Love

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

529