Traveling Music 1-26-20

Traveling Music

Date: 1-26-20

Shonti Elder

Format: Tune Title

Performer / Composer

Album Title

Recording Company

Length

Sticks That Made Thunder

The Steeldrivers / Mike Henderson, Chris Stapleton

The Steeldrivers

Rounder

4:08

I Shouldn’t Even Be Here

Chris Jones and the Night Drivers / Chris Jones

The Choosing Road

Mountain Home

3:15

Turning Around

Tim O’Brien / Tim O’Brien

Two Journeys

Howdy Skies Records

3:33

Angel On His Shoulder

Laurie Lewis / Laurie Lewis

Seeing Things

Rounder

5:31

If It Hadn’t Been For Love

The Steeldrivers / Mike Henderson, Chris Stapleton

The Steeldrivers

Rounder

3:59

The Holy Well

Tim O’Brien / Tim O’Brien

Two Journeys

Howdy Skies Records

3:15

I’m A Wanderer

Chris Jones and the Night Drivers / Thomm Jutz, Charley Stefl, Jon Weisberger

Made to Move

Mountain Home Music Company

3:31

A Poison Tree

Martha Redbone Roots Project / lyrics William Blake, music Martha Redbone

The Garden of Love, Songs of William Blake

Blackfeet Productions

2:56

Manzanar

Laurie Lewis / Tom Russell

Seeing Things

Rounder

4:42

Hear the Willow Cry

The Steeldrivers / Chris Stapleton, Liz Hengber

The Steeldrivers

Rounder

2:57

Raindrops Fell

Chris Jones and the Night Drivers / Chris Jones

Made to Move

Mountain Home Music Company

3:54

Kiss Me Before I Die

Laurie Lewis / Laurie Lewis

Seeing Things

Rounder

4:15

Drinkin’ Dark Whiskey

The Steeldrivers / Mike Henderson, Chris Stapleton

The Steeldrivers

Rounder

2:53

Two Journeys (Deux Voyages)

Tim O’Brien / Dirk Powell, Christine Balfa

Two Journeys

Howdy Skies Records

4:16