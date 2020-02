Algo Nuevo: February 2nd, 2020

Here’s the Sunday, February 2nd, 2020 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org or post your comment at the bottom of this post.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Polka Monterey

Miguelito Romero

Promo

Triple M

329

Traigo Mi 45

LA 45 Feat. Little Joe

Promo

Unknown

324

Ya No Voy A Llorar

Fanatazzia

Promo

New Wave

342

Soledad

Ashley Quintanilla

Promo

Unknown

328

Con Esta Copa

Antionette Josephine

Promo

Unknown

346

Yo Vendo Unos Ojos Negros

Miguelito Romero

Promo

Triple M

300

La Burbaje Cumbia

Miguelito Romero

Promo

Triple M

321

Cuatro Milpas

Miguelito Romero

Promo

Triple M

323

Tuyo

Trueno

Promo

Unknown

318

Ya Basta Por Favor

Kary Karina

Promo

Zavala Productions

318

Mi Unico Carino

Jimmy Lee & Friends

Promo

Unknown

412

Es Mejor

Javier Hugo Valdez

Promo

Unknown

355

Te Vas, Te Vas

South Texas Homies

Promo

Unknown

309

De Colores

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

555

Donde Nace La Flor

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

454

Un Dia A La Vez

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

518

El Columpio

Jerry Dean

Promo

Atlantis

323

Tonta

Martin Hernandez

Promo

Unknown

412

Solo Quiero Ser Tu Mujer

Andrea Michelle

Promo

Unknown

354

Cumbia Mix

Ruben Vela Jr.

Promo

Hacienda

459

Colegiala

Fantacia

Colegiala

Unknown

359

El Primer Tonto

Steve D

Promo

VMB

342

Que Mas Quieres De Mi

La Preferida

Promo

Boca Mar

321

Te Olvidare

Los Aztecas

Promo

Unknown

314

La Galleta Polka

Brenda Martinez

Favoritas De Mis Padres

Rancho Alegre Records

323

Hombre Normal

Steve D

Promo

VMB

439

Y Que

Tejano Mix Band

Promo

Unknown

321

El Destino

Luis, Selia Y Diamante

Promo

Unknown

349

Crees Que No Duele

Vick Nash

Promo

Unknown

342

Quitame Ese Hombre

Laura Linda

Promo

Unknown

411

You’re No Good

Crystal Lynn

Promo

Unknown

404

Si Tus Ojos

Liz Garcia

Promo

Unknown

338

Paloma Negra

Conjunto Baraja De Oro

Promo

Unknown

629

Costumbres

Marachi Paisano Del Valle

Las Chispas

Sena Music

409

Pescador De Hombres

Marachi Paisano Del Valle

Las Chispas

Sena Music

606

El Gallo Copeton

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

343

La Mucura

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

456

Carino Nuevo

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

455

Popurri Rebelde # 5

Marcos Orosco

Emociones

OroMar

635

Cuando Te Vayas

Power Drive USA

La Tejanita

Unknown

432

Entragame Todo Tu Amor

Ernestine Romero/El Gringo

Mi Tesoro

EWR

351

Polka Pesadilla

Jonathan Chavez Y AL Cielo

Polka Pesadilla

ATM

352

Let There Be Peace on Earth

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

437