Algo Nuevo: February 9th, 2020

Here’s the Sunday, February 9th, 2020 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Samba Pa Ti

Santana

Grestest Hits

Columbia

448

Solos

Severo Y Grupo Fuego

Promo

SVM

307

Who Were You Thinking Of

Bangor Broz

Promo

Leona Promotions

331

Mi Amor

Rudy Pena Feat. Jessica Gonzalez

Promo

Unknown

352

El Baile Se Ensenio

Da Krazy Pimps

Promo

Bordertown Records

350

Al Baile Me Fui

Tremendos Alacranes

Promo

Unknown

332

El Columpio

Jerry Dean

Promo

Atlantis

326

Sin Tu Amor

G5

Promo

Unknown

345

Tonta

Martin Hernandez

Promo

Unknown

408

Solo Quiero Ser Mujer

Andrea Michelle

Promo

Unknown

337

Cumbia Mix

Ruben Vela Jr.

Promo

Hacienda

458

Colegiala

Fantacia

Colegiala

Unknown

358

El Primer Tonto

Steve D

Promo

VMB

343

El Alacran

Little Joe Y La Familia

Caliente

Freddie

415

Hermosisimo Lucero

Little Joe Y La Familia

Caliente

Freddie

313

Que Seas Feliz

Little Joe Y La Familia

Caliente

Freddie

409

Que Mas Quieres De Mi

La Preferencia

Ven Y Baila Conmigo

Boca Mar

417

Paloma Negra

Conjunto Baraja De Oro

Promo

Unknown

631

El Coco Rayado

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

502

Me Contaron Por Ahi

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

401

Veinte Anos

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

402

Que Nadie Sepa De Mi Sufrir

Rebecca Valadez

Promo

Unknown

425

Rancheras Mix

Michael Salgado

Club Mix

Freddie

1221

Traigo Mi 45

La 45 Feat. Little Joe

Promo

Unknown

327

Ya No Voy A Llorar

Fantazzia

Promo

New Wave

403

Soledad

Ashley Quintanilla

Promo

Unknown

329

Con Esta Copa

Antionette Josephine

Promo

Unknown

342

Tuyo

Trueno

Promo

Unknown

319

Ya Basta Por Favor

Kary Karina

Promo

Zavala Productions

321

Mi Unico Carino

Jimmy Lee & Friends

Promo

Unknown

414

Es Mejor

Javier Hugo Valdez

Promo

Unknown

358

Te Vas, Te Vas

South Texas Homies

Promo

Unknown

311

Cumbia Con Salsa

Power Drive USA

La Tejanita

Unknown

306

La Tejanita

Power Drive USA

La Tejanita

Unknown

426

Cuando Te Vayas

Power Drive USA

La Tejanita

Unknown

431

De Colores

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

556

O Divino Nino Santo

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

448

Amor Eterno

Los Cruizers

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

545

Corrido De Ernestine Romero

Miguelito Romero

Promo

Triple M

411

Polka Monterey

Miguelito Romero

Promo

Triple M

328

Amazing Grace

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

445