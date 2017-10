Night Music: October 21, 2017

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Mystery

Miles Davis

Doo-Bop Song

Warner PRO-CD-5619

3:56

Sonya

Miles Davis

Doo-Bop Song

Warner PRO-CD-5619

5:31

Avalon

Angela DeNiro / Jolson

Swingin’ with Legends

Early Autumn RJA6670

4:42

Travlin’ Light

Angela DeNiro / Mercer

Swingin’ with Legends

Early Autumn RJA6670

4:24

Where Were You

Joey De Francisco

Where Were You

Columbia CK 45443

6:52

Georgia On My Mind

Joey De Francisco / Carmichael

Where Were You

Columbia CK 45443

4:57

Serenade in Blue

Buddy DeFranco / Gordon

Holiday for Swing

CCD-14047-2

6:51

Seven Come Eleven

Buddy DeFranco / Christian

Holiday for Swing

CCD-14047-2

3:38

Heartbeat

Dick De Graaf

Heartbeat

Timeless CD SJP 420

9:26

R.A.M. (Roundabout At Midnight)

Dick De Graaf

Heartbeat

Timeless CD SJP 420

5:20

9:00 – 10:00

Are There Any More

Lisa Hindmarsh / Robinson

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

4:11

Gone Fishin’

David Ruttenberg

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

4:09

Donn’t Let Me Be Lonely Tonight

Ellen Ross / Taylor

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

3:02

The String Theory

The Former Champions / Bakel

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

3:22

That’s All

Lillie Kae / Brandt, Haymes

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

4:52

Restless

Dan Dechellis Trio

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

5:15

You Stepped Out of a Dream

Kate Paradise / Brown, Kahn

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

2:39

I’m Just a Man

Bruce McDermott

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

4:31

What a Wonderful World

Matt Lemmler / Weiss, Thiele

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

4:24

Everyman

Neil Alexander & Nail

Oasis Jazz Vol. VII, #2

Oasis Manufacturing

5:04

Swamp Stomp

Gotham Wind Symphony / Holober

Oasis Jazz Vol. VII #2

Oasis Manufacturing

5:32

Liberty: A Suite in 3 Movements

Daniel Solammon

Oasis Jazz Vol. VII #2

Oasis Manufacturing

4:01

Straight, No Chaser

Dale Inskeep & Bill Bartels / Monk

Oasis Jazz Vol. VII #2

Oasis Manufacturing

2:09