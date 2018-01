Night Music: January 27, 2018

Here is the Night Music Playlist with Kirk Waldhaus. All tracks played are listed below in the following format:

Title

Artist / Composer (if known or if blank artist or unknown)

Album

Label

Song Duration

8:00 – 9:00

Balance

Charlie Elgart

Balance

NOVUS 3068-2-N

7:03

Bryana

Charlie Elgart

Balance

NOVUS 3068-2-N

3:35

The end of a love affair

Mark Elf / Readding

Mark Elf Trio

qlerce CDAE 0174

5:11

Sweet and lovely

Mark Elf / Readding

Mark Elf Trio

qlerce CDAE 0174

8:37

Still Hidden

Elaine Elias

So Far So Close

Blue Note CDP 7 91411-2

1:51

So Far So Close

Elaine Elias

So Far So Close

Blue Note CDP 7 91411-2

5:48

I Should Care

Dewey Erney / Cahn

Time Was

Surgent RM 118

3:58

Time Was

Dewey Erney / Prada

Time Was

Surgent RM 118

3:34

Erkiology

Steve Erquiaga

Erkiology

Windham Hill WD-0127

7:40

Night Light

Steve Erquiaga

Erkiology

Windham Hill WD-0127

6:50

9:00 – 10:00

On Green Dolphin Street

Vincent Malacarne / Kaper, Washington

Oasis Jazz Vol. VII, #7

Oasis Manufacturing

4:42

I Wanna Be Like You

Sundays at Vic’s / Sherman

Oasis Jazz Vol. VII, #7

Oasis Manufacturing

5:57

Meditations

Todd Ledbetter

Oasis Jazz Vol. VII, #7

Oasis Manufacturing

6:07

My Gal Sal

Charlie Caranicas & Tom Roberts / Dresser

Oasis Jazz Vol. VII #7

Oasis Manufacturing

6:07

Slave to Love

Cynthia Jones & The West Coast Nightlights / Ferry

Oasis Jazz Vol. VII #7

Oasis Manufacturing

4:55

Finding Game

The Jimdangles / Roth

Oasis Jazz Vol. VII #7

Oasis Manufacturing

4:52

Ped

The Sonic Nation

Oasis Jazz Vol. VII, #7

Oasis Manufacturing

2:57

Sleigh Ride

Diana Peterson / Anderson

Oasis Jazz Vol. VII, #7

Oasis Manufacturing

3:27

Melismantra

Gyan Riley

Oasis Jazz Vol. VII, #7

Oasis Manufacturing

6:09

Groovin

John Basile / Cavaliere

Oasis Jazz Vol. VII, #7

Oasis Manufacturing

3:13

Mind Over Matter

Kevin Stewart

Oasis Jazz Vol. VII, #7

Oasis Manufacturing

4:28