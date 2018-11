Algo Nuevo November 11, 2018

Here’s the Sunday, November 11th, 2018 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

This program was a rebroadcast from September 9, 2018.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Mikey’s Polkas

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

5:35

Por Ti Creo En El Amor

Lydia Castillo

Promo

Gavino Promotions

3:39

Te Voe Diferente

Frupo Quemado

Tribute to Joe Cardona

Q Productions

3:24

That’s What’s Up

La Sombra

Promo

Freddie

3:39

La Vida Traicionera

Los Arenales

Promo

Tex Sound

3:53

El Coco Rayado

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

5:03

Me Contaron Por Ahi

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

4:01

Carino Nuevo

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

4:55

Despacito

Severo Y Grupo Fuego

Promo

SVM Productions

4:34

Yo Quiero Bailar

Severo Y Grupo Fuego

Promo

SVM Productions

3:32

Maldito Amor

Los Arenales

Promo

Tex Sound

4:14

La Mucura

Pete Dominguez Orchestra

1980

Goldust

4:38

Corrido De Samuel Morales

Sangre Joven

Corridos

SJ Records

4:27

Por Tal De Que Seas Feliz

Liberty Band

The Journey Continues

TMR

3:23

Tell It Like It Is

Liberty Band

The Journey Continues

TMR

4:59

Cumbia Caliente

Los Gamblers

Promo

SVM Productions

8:21

Ya Lo pagaras Con Dios

Johnny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

3:12

Botoncito De Carino

Johnny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

3:11

Y Por Esa calle Vive

Johnny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

3:29

Cumbia Mix

Elida Reyna Y Avante

Club Mix

Freddie

16:15

Una Linda Y Hermosa Mujer

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

4:42

Un Rinconcito En El Cielo

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

4:19

Mi Cumbia, Mi Salsa

Mark Rendon Y Deztino

Promo

Atlantis

3:01

Cuando Te Vayas

David Olivarez

Back to Basics

Freddie

4:27

Cosas Del Amor

David Olivarez/Ram Herrera

Back to Basics

Freddie

4:28

Dos Pajarillos

Ray Camacho

Pecadora

Cobalt

4:21

Te llame

Ray Camacho

Pecadora

Cobalt

4:19

Rosa Maria

Al Hurricane

Cumbias

Hurricane

3:05

What the World Needs Now is Love Sweet Love

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

5:29

Mercy, Mercy Me

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

4:03

Ranchera Jam

Lorenzo Antonio

Exitos Rancheros

Striking

5:17

Sueltalo

Dynette Marie

Para Mis Padres

DMC

3:53

Dame Tu Amor

Dynette Marie

Para Mis Padres

DMC

3:56

La Mira

Pete Dominguez Orchestra

Recuerdos

Goldust

3:21

Rancheras Mix

Mazz

Club Mix

Freddie

15:18