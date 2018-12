Algo Nuevo December 2nd, 2018

Here’s the Sunday, December 2nd, 2018 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org or post your comment at the bottom of this post.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Samba Pa Ti

Santana

The Best of Santana

Columbia

448

La Madrugada Medley

The New Variety Band

Last Call

GSM Discos

457

Por Ella

The New Variety Band

Last Call

GSM Discos

338

Mi Tesoro

The New Variety Band

Last Call

GSM Discos

325

Clavelito

Diabolyk

Lo Mejor De NM Music

Atlantis

350

Mi Cumbia, Mi Salsa

Mark Rendon

Lo Mejor De NM Music

Atlantis

300

Cumbia De Santa Fe

James Bowles

Lo Mejor De NM Music

Atlantis

309

Cien Canciones

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

342

Mil Besos

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

434

Mariachi Mix

Elida Reyna Y Avante

Club Mix

Freddie

1349

La Mula Bronca/La Mucura

Sangre Joven

Mal Ideas

SJ Records

749

Eres Casado

Tierra Tejana

The Legacy Tour

GON Music

356

This Is My Song

Tierra Tejana

The Legacy Tour

GON Music

528

Silbando Mambo

Ray Camacho

Cumbia Rica

Cobalt

417

Tu Sangre En Mi Cuerpo

Dynette Marie/Darren Cordova

Para Mis Padres

DMC

401

Para Mis Padres

Dynette Marie

Para Mis Padres

DMC

356

Bandango Medley

Bandango

2004

Hacienda

629

Despacito

Severo Y Grupo Fuego

Promo

SVM

433

Te Voy Olvidar

Liberty Band

The Journey Continues

TMR

417

Fui Feliz Contigo

Jessy Serata

Still Going Strong

Promo

347

Mi Familia Tan Bonita

Johnny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

328

Aguita De Melon

Tejano Highway 281

Promo

Tejano Powerhouse

402

Idalia Polka

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

316

Amazing Grace

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

445