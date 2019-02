Algo Nuevo February 24th, 2019

Here’s the Sunday, February 24th, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org or post your comment at the bottom of this post.

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

El Mosquito

Sangre Joven

Mal Ideas

SJ Records

452

Los Laureles/La Traisionera

Ray Camacho

Mama Abuela

Cobalt

654

Mil Besos

Ray Camacho

Mama Abuela

Cobalt

328

Pasito Tun Tun

Ray Camacho

Mama Abuela

Cobalt

333

Sufriendo Penas

Suavecito

Que Padre

JLP

345

El Playboy

Suavecito

Que Padre

JLP

333

El Gallo Copeton

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

342

La Mucura

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

455

Las Morenitas

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

402

El Sueno

Bobby Cricket

Promo

Unknown

408

Mirada Que Facina

Mark Rendon Y Deztino

Promo

Unknown

306

Corazon De Piedra

Carlos Y Los Chachoros

Promo

Solcar Records

319

Munequita

Grupo La Pura Sabrozura

Con Toda Su Efervescencia Musical

E.O.G. Sounds

321

Angel De Amor

Grupo La Pura Sabrozura

Con Toda Su Efervescencia Musical

E.O.G. Sounds

400

Antes

Annie Lomeli

Promo

Mezcal Muzik

339

Yo Tengo Un Amor

Ray Castillo

Promo

Jaz Trax

302

Jardin De Dicha

Los Cucuys

Me Sigo De Frente

CHR Records

327

Hermosisimo Lucero

Los Cucuys

Me Sigo De Frente

CHR Records

308

That’s All

Mickey Gutierrez

Promo

Unknown

342

Si Te Doy Mi Corazon

James Rodriguez

Promo

Revolution

316

Mi Cumbia, Mi Salsa

Mark Rendon Y Deztino

Lo Mejor De NM Music 2018

Atlantis

300

En Fin

Krisse G

Promo

Unknown

300

El Carino De Los Dos

JP Y Sueno

Promo

Unknwon

320

Cumbia Mix

Mazz

Club Mix

Freddie

1828

Amor Di Que Si

JP Y Sueno

Promo

Unknwon

320

Mi Corazon

JP Y Sueno

Promo

Unknwon

328

Ayer

Shelly Larez/JR Gomez

Promo

Shellshock

330

El Mitote

Nueva Vida

Sabor De Las Vegas New Mexico

The Music Album

333

La Mula Bronca

Sangre Joven

Sabor De Las Vegas New Mexico

The Music Album

402

Luchenbach Texas

Epi & Friends

Promo

Unknown

438

Tu Y Yo

Boys of Kumbia

Promo

Unknown

316

Lo Lindo De Ti

Los Cruizers

Tribute to Laura Canales

Maracas Music

358

Te Quiero Asi

Los Cruizers

Tribute to Laura Canales

Maracas Music

419

Luna De Miel

Impozzible

Showtime

Fuerte Records

423

Diganle

Johnny Hernandez/Chente Barrera

Promo

Stronghold Records

355

I could’ve Danced All Night

Valentina Estrada

Promo

Stronghold Records

411

El Sirenito

Campeones Del Desierto

Campeones Del Desierto

Blas Records

312

Porque Todavia Te Quiero

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

411

En Cuantas Camas

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

327

Silbando Mambo

Ray Camacho Band

Cumbia Rica

Cobalt

417

God Bless the Child

Santana/Isley Brothers

Power of Peace

Starfaith

710