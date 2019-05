Algo Nuevo May 12th, 2019

Here’s the Sunday, May 12th, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

If you have questions, comments or music requests for host Dave Luera, send email to algonuevo@alaskapublic.org

All tracks played are listed below in the following format:

Song Title

Artist Name

Album Title

CD Label

Duration

Nuevo Laredo

Ray Camacho

The Ray Camacho Band

Cobalt

458

El Parandero

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

300

Mi Ultimo Beso

339

Como Te Va Mi Amor

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

307

Disculpe Usted

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

305

Mujeres Divinas

Marcos Orosco

A Mi Manera

Catalina Records

351

Vesitdo Mojado

Sangre Joven

Promo

SJ Records

339

Un Rinconcito En El Cielo

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

419

Le Del Mono Colorado

Los Cruizers

Music to My Heart

Maracas Music

421

Dreaming Of You

Selena

Ones

EMI Latin

514

Con Tanto Amor Medley

Selena

Ones

EMI Latin

708

Mi Cumbia, Mi Salsa

Ram Herrera

Greatest Hits

Tejas

421

Tragos Profundos

Ram Herrera

Greatest Hits

Tejas

507

Old School Jam

Los Desperadoz

Whatever It Takes

Tejas Records

648

Noches Eternas

Los Desperadoz

Whatever It Takes

Tejas Records

300

Castigame

Los Desperadoz

Whatever It Takes

Tejas Records

321

Un Momentito Mas

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

352

Amor Supernatural

Stefani Montiel

Amor Supernatural

VMB

300

Alma Enamorada

Jaime Y Los Chamacos

Born to Be Bad

VMB

300

Cuatro Caminos

Los Desperadoz

Whatever It Takes

Tejas Records

400

Fijate En Mi

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

401

Suavecito

Elida Reyna Y Avante

Colores

Freddie

327

Tejano Godfathers Medley

Various

Tejano Godfathers

Freddie

821

Quiero Amanecer

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

342

Quiero Que Sepas

Los Cruizers

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

337

Tememos Que Sufrir

Zeke Herrera and The Ambassadors

Promo

Unknown

341

Juan Charasquiado

Zeke Herrera and The Ambassadors

Promo

Unknown

317

Las Gaviotas

Eva Torrez

Promo

Atlantis

300

Aguita De Melon

Tejano Highway 281

Promo

Tejano Powerhouse

402

Los Laureles

Ray Camacho

Mama Abuela

Cobalt

656

Ay Mi Madre

Brown Express

Rick Fuentes Y Brown Express

Revolution

329

Ya Lo Pagaras Con Dios

Johnny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

311

Borachito De Carino

Johnny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

310

Y Por Esa Casa Vive

Johnny Sanchez Y Puro Norte

Mi Familia Tan Bonita

Randall

328

Ojo De Vidrio

Sangre Joven

Corridos

SJ Records

323

Mentiras

Grupo B & B

Promo

Hacienda

339

La Cajera

Street People

Rejuvenation

Déjà vu

300

Ella

Bob Gallarza

Pride & Passion

On the Edge

603

Me Sigo De Frente

Los Cucuys

Me Sigo De Frente

CHR Records

320

Ya No Me Mientas Mas

Mazz

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

404

Cumbia Mix

Ramon Ayala

Club Mix

Freddie

1218