Algo Nuevo October 13th, 2019

Sunday, October 13th, 2019 edition of Algo Nuevo con Dave Luera —Something New with Dave Luera.

Europa

Santana (Composer: C. Santana)

The Best of Santana

Columbia

508

Hace Un Ano

Los Cruizers (Composer: Felipe Valdez Leal)

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

329

El Coco Rayado

Los Cruizers (Composer: Ruben Vela)

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

502

Me Contaron Por Ahi

Los Cruizers (Composer: Unknown)

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

401

Veinte Anos

Los Cruizers (Composer: Felipe Valdez Leal)

Amazing Tejano Oldies

Maracas Music

402

Por Una Mujer Casada

Jonathan Chavez Y Al Cielo (Composer: Unknown)

Polka Pasadilla

ATM

321

El Asesino

Jonathan Chavez Y Al Cielo (Composer: Unknown)

Polka Pasadilla

ATM

341

Una Cruz De Madera

Jonathan Chavez Y Al Cielo (Composer: Unknown)

Polka Pasadilla

ATM

348

Mi Tesoro

Ernestine Romero (Composer: Ernestine Romero & Paul Urbina)

Mi Tesoro

EWR

337

Entregame Todo Tu Amor

Ernestine Romero (Composer: Ernestine Romero & Shawn Brooks Kiehne)

Mi Tesoro

EWR

350

El Mariachi Loco

Mazz (Composer: Roman Polomar )

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

415

Coqueta

Mazz (Composer: Mike Mendoza)

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

419

The Long and Winding Road

Mazz (Composer: John Lennon)

Porque Todavia Te Quiero

Freddie

329

Pecadora

Ray Camacho (Composer: Ray Camacho)

Pecadora

Cobalt

300

Dos Pajarrillos

Ray Camacho (Composer: Unknown)

Pecadora

Cobalt

416

Como La Flor

Selena (Composer: Abraham Quintanilla III)

Ones

EMI Latin

410

Con Tanto Amor Medley

Selena (Composer: Abraham Quintanilla III)

Ones

EMI Latin

708

Borrachera

Sangre Joven

30th Anniversary

SJ Records

319

Las Nubes

Sangre Joven

30th Anniversary

SJ Records

420

Tejano Old Skool Power Mix

Various

Club Mix

Freddie

1130

Back in the Day Club Mix

Various

Club Mix

Freddie

1008

Simplemente Amigos

Ana Gabriel (Composer: Ana Gabriel)

Canciones De Amor

Sony Music

348

Amor

Ana Gabriel (Composer: Jose Maria Guzman)

Canciones De Amor

Sony Music

442

Decolores

Los Cruizers (Composer: Unknown)

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

554

Amor Eterno

Los Cruizers (Composer: Juan Gabriel)

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

543

Mas Alla Del Sol

Los Cruizers (Composer: Unknown)

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

432

Crazy

Eva Torrez (Composer: Willie Nelson)

Recordando A Mi Padre

GEeneva Records

319

El Coyote

Eva Torrez (Composer: Jose Alfredo Jimenez)

Recordando A Mi Padre

GEeneva Records

345

Pescador De Hombres

Los Cruizers (Composer: G. Gabarain)

Canciones Para El Cielo

Maracas Music

Te Pido Por Favor

Tejano Boys

Promo

Discos SolCar

318

Quiero Volverte Loco

Ernestine Romero (Composer: Chente Barrera)

Para Ustedes

EWR

338

Que Vengan Los Bomberos

Ernestine Romero (Composer: Eladia Blasquez)

Para Ustedes

EWR

329

I’m So Glad

Sunny Ozuna

Promo

Freddie

352

Giving it Up For You

Sunny Ozuna

Promo

Freddie

355

Te Voy Olvidar

Liberty Band (Composer: Unknown)

The Journey Continues

TMR

415

Juan Sabor

La Tropa F (Composer: Jaime B. Farias)

Tejano Living Legends Live

EMI Latin

353

La Miradas

Gary Hobbs (Composer: Carmen Ravenna/ Gary Hobbs)

Tejano Living Legends Live

EMI Latin

428

Volver, Volver

Vicente Fernandez (Composer: Fernando Z. Maldonado)

Palabra De Rey

CBS

300

Mikey’s Polkas

Los Cruizers (Composer: Unknown)

Music to My Heart

Maracas Music

534

What the World Needs Now is Love, Sweet Love

Santana/Isley Brothers (Composer: Hal david, Burt Bacarach)

Power of Peace

Starfaith

529