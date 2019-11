Traveling Music 11-10-19

By

Traveling Music

Date: 11-10-19

Shonti Elder

Hurting Sure

Mark Simos / Mark Simos

Crazy Faith

Devachan Music

3:40

Anna Jane

Rachel Baiman / Rachel Baiman, Christian Sedelmyer

Speakeasy Man

www.rachelbaiman.com

2:53

Times Two

Vance Gilbert / Vance Gilbert

Fugitives

Philo

3:01

Hideaway

Laurie Lewis & Kathy Kallick / Debbie Cotter

Together

Rounder

4:16

God’s Gift to Women

Rory Block / Rory Block

Best Blues and Originals

Rounder

2:34

Dangerous Boys

Mark Simos / Mark Simos

Crazy Faith

Devachan Music

3:47

Wild Roses

Granary Girls / Patty Kakac & Jodi Ritter

The Granary Girls

www.granarygirls.com

5:15

Touch of Grey

Grateful Dead / Jerry Garcia, Robert Hunter

In the Dark

Arista

5:47

I Can’t Make You Love Me

Bonnie Raitt (with Bruce Hornsby) / Mike Reid, Alan Shamblin

Road Tested

Capitol

5:44

Don’t Let It Trouble Your Mind

Rhiannon Giddens / Dolly Parton

Tomorrow is My Turn

Nonesuch

3:39

Speakeasy Man

Rachel Baiman / Lucy Cochran

Speakeasy Man

www.rachelbaiman.com

3:31

Gonna Lay Down My Old Guitar

Laurie Lewis & Kathy Kallick / A. & R. Delmore

Together

Rounder

2:27

I Wanted To Be A Cowboy

Granary Girls / Patty Kakac & Jodi Ritter

The Granary Girls

www.granarygirls.com

4:56

Traveling Blues

Rory Block / T. Johnson, M. Delaney

Best Blues and Originals

Rounder

2:47